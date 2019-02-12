“شاهد” وصلة ردح بين عمرو أديب وعلاء مبارك.. “مش رد سجون هيعلمنا الأدب” والأخير يرد: هعلمك الرجولة!

رد الإعلامي المصري عمرو أديب على نجل الرئيس المصري المخلوع علاء مبارك بعد نشر الأخير عبر حسابه بموقع “تويتر” فيديو لآراء متضاربة لعمرو أديب حول الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعصره.

وذلك عبر حسابه بموقع Twitter، معلقا “لا تعليق!”، شن عمرو أديب هجوما شديدا على علاء مبارك في برنامجه “الحكاية”.

وفي وصلة ردح قال “أديب” خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي”: “علاء بيه نشر فيديو من جملة مقتطعة لي في أحد الحوارات، متجاهلا باقي الحوار وهو السبب في جلوسي في البيت، لإعلاني رفضي أن يرث جمال مبارك الحكم، وبعدها توجهت لاستديو البرنامج الذي كنت أقدمته وجدته مقفولا رغم عملي في قناة مشفرة، ولكن ذلك لأن جمال وعلاء بيه غضبا مني!”.

وتابع: “ولكن علاء بيه قرر اليوم في ذكرى تنحي والده أن يتحدث عني، أنت من بدأت هذا الأمر، (وإن كنت نسيت اللي جرا هات الدفاتر تتقرا) لن أسألك عن الـ80 مليار الذي حصلت فيهم على براءة، (مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب) أنت رد سجون في قضية يخجل منها الناس، ولن أتحدث على مقتل الناس في الميدان أو الشوارع”.

وأضاف: “رد عليّ يا علاء فلوس سويسرا ملك من؟ من أين لك مئات الملايين هذه؟ هل يوجد شخص في مصر كلها لم يكن يعلم مهنتك؟ أخبرنا اليوم ما هي وظيفتك؟”.

واستكمل: “عمري ما تحدثت عنك أو عن جمال وحسني مبارك، أنتم انتهيتوا، ولم تعودوا مرة أخرى للحكم، من الممكن أن تحصل على أموال سويسرا ولكن مازال السؤال قائم من أين لك هذا، من الممكن أن تسافر وتحدثنا من الخارج وتنتقد البلاد”.

وكان علاء مبارك قد نشر فيديو تم تداوله في السوشيال ميديا، قارن في مضمونه بين تصريحات الإعلامي عمرو أديب عن الرئيس الأسبق، أثناء تواجده في الحُكم وبعد تنحيه إبان ثورة 25 يناير، وأرفقه بقوله: ”بدون تعليق“، مما أثار جدلًا واسعًا.

وفي تعليقه على وصلة ردح “أديب” ضده،سخر علاء مبارك مجددا من “أديب” موضحا أنه لا يريد تعليم “أديب” الأدب، ولكن هدفه هو تعليمه معنى الرجولة.

وقال “علاء مبارك” في تدوينة له رداعلى أحد المغردين:” هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله ، بحاول اعلمه وافهمه معني الرجولة .”