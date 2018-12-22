رانيا يوسف تضرب من جديد بـ”هوت شورت” ساخن وتُفجّر غضب الجمهور!

من جديد، فجّرت الفنانة المصريّة رانيا يوسف، ضجةً كبيرةً خلال حضورها إحدى الحفلات الفنية الأخيرة، بارتدائها فستاناً أصفر قصير، وتحته شورت، كشف عن ساقيها، بعد فترة قصيرة من أزمة فستانها “الفاضح” في مهرجان القاهرة السينمائي.



وتعليقاً منها على الفستان المثير، قالت رانيا يوسف، إن الفستان عادي وهي والفنانة داليا البحيري لبِستا نفس الفستان.

وتابعت: الفستان تحته شورت، وعلى الموضة، وهو هكذا في عروض الأزياء بالخارج، لافتةً إلى أنه نفس ماركة الفستان الذي ارتجته في مهرجان القاهرة السينمائي وأثار ضجة، مؤكداً أنها اشترتهما من نفس المحل ونفس اليوم.

جديرٌ بالذّكر أنه بعد حالة الجدل الكبيرة التي تسببت بها رانيا يوسف بفستانها الفاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لم تتوقف عن إستفزاز الجمهور بخضوعها لجلسات تصوير بملابس مثيرة، متجاهلةً الغضب الذي لم يتوقف رغم كل تبريراتها.

يُشار إلى أن نيابة استئناف القاهرة، قررت إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان الشخصي بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح، وتم مناقشتها بشأن البلاغات التي توالت ضدها على خلفية ارتدائها فستانا مثير للجدل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.