إعلامية قطرية تتعهد بدفع 100 ألف ريال مكافأة لمن يضرب “شيميل الخليج” حمد المزروعي بالحذاء

أعلنت الإعلامية القطرية المعروفة إلهام الكواري عن مكافأة مالية كبيرة، تتعهد بدفعها لمن يستطيع أن يضرب المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي بالحذاء، بسبب إساءته للشعب القطري وتطاوله على الأمير تميم وقيادات الدولة.

واشترطت “الكواري” أن يوثق ضرب “شيميل الخليج” المزروعي بالنعال عبر الفيديو.

ودونت في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أعلن أنا “إلهام الكواري” عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يضرب كلب عيال زايد “حمد المزروعي” بالنعال و يوثق الحدث بالفيديو سواء داخل الإمارات أو خارجها ..ردا على تطاوله على أعراضنا و بلادنا”.

أعلن أنا "إلهام الكواري" عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يضرب كلب عيال زايد "حمد المزروعي" بالنعال و يوثق الحدث بالفيديو سواء داخل الإمارات أو خارجها ..



ردا على تطاوله على أعراضنا و بلادنا…#الإمارات#أبوظبي — إلهام الكواري (@ilkuwariqa) December 21, 2018

وعاد حمد المزروعي ـ بوق محمد بن زايد على تويترـ لإثارة الجدل من جديد، عقب تطاوله على السياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة وتطاوله على الكويت وقضائها وسياستها، على إثر تبرئة القضاء الكويتي “الدويلة” من شتم السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت الخميس، ببراءة “الدويلة” من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

وقال “المزروعي” في تغريداتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشككا بنزاهة القضاء الكويتي:” تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة”.

وواصل “المزروعي” تطاوله على القضاء الكويت متهما إياه بالتغاضي عن تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية، قائلا:” سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك”.

ولم ينسى صبي ابن زايد مهاجمة قطر أيضا والتطاول على رموزها ضمن حملته على الكويت.

وتابع مهاجمته وسخريته من رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك بالقول:” وين القضاء الكويتي عن مقولة سمو الامير الاعلام الواطي فهمين الموضوع ولا فهد جابر المبارك مغير القناة”.

وعبر “تويتر”، ردّ مغرّدون كويتيون على حمد المزروعي، وأطلقوا هاشتاغ “شيميل_الخليج” اقترن باسمه للرد على الإساءات التي لا تتوقف من جانبه تُجاه الكويتيين.

وكلمة “شيميل” باللغة الإنجليزية وصف يستخدم للإشارة الى “امرأة متحولة جنسياً بأعضاء تناسلية ذكرية”.

وتثير تغريدات “المزروعي” غضب المستخدمين على اختلاف توجهاتهم إزاء الأزمة الخليجية، وأعلنت عائلته، قبل شهور، التبرأ منه، وأنه لا يمثلها ولا يشرفها نسبه لها، وذلك عقب “تعديه لأصول العرب وتخليه عن مروءته بالتطاول على أعراض الأسرة الحاكمة في قطر”.