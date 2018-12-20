عبد الحميد الغبين
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كاتب سعودي استضافته قناة إسرائيلية:” قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس”

By خاص "وطن"
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أثار الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين, جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني, بعد استضافته على قناة إسرائيلية للحديث عن حالة التطبيع العربية مع إسرائيل.

وفجر الكاتب السعودي الذي استضافته القناة الاسرائيلية جدلاً واسعاً بقوله إن قضية لم تعد مهمة بالنسبة للسعوديين, مضيفا ” لا يعنيني من يحكم ”, وأشار إلى أن حالة تطبيع كاملة ستشهدها المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.

واضاف الغبين في الفيديو الذي رصدته “وطن”, ” الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرايئل سيخلق نوع من السلام بين العرب مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين “.!

وتابع هذيانه قائلاً ” : أتصور خلال السنوات القادمة سيكون هناك تطبيع مع إسرائيل سواء كان من نظرة اقتصادية أو سياسية من أجل استقرار المنطقة ومواجهة المشروع الايراني الخطير “.

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  1. أحمد يقول

    مازال الانحدار متوصلا ،ومتى كنتم مهتمين بالقدس ؟و اذا كانت القدس لا تهمكم ،فمكة و المدينة ايضا لا تهمكم ،فغادروها فورا ” لن ترضى عنكم امريكا و لا الصهاينة مهما انبطحتم لها . عاشت فلسطين

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