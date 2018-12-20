كاتب سعودي استضافته قناة إسرائيلية:” قضية فلسطين لم تعد تهمنا ولا يعنينا من يحكم القدس”

أثار الكاتب السعودي عبد الحميد الغبين, جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني, بعد استضافته على قناة إسرائيلية للحديث عن حالة التطبيع العربية مع إسرائيل.

وفجر الكاتب السعودي الذي استضافته القناة الاسرائيلية جدلاً واسعاً بقوله إن قضية فلسطين لم تعد مهمة بالنسبة للسعوديين, مضيفا ” لا يعنيني من يحكم القدس”, وأشار إلى أن حالة تطبيع كاملة ستشهدها المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.

واضاف الغبين في الفيديو الذي رصدته “وطن”, ” الاعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرايئل سيخلق نوع من السلام بين العرب مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين “.!

#شاهد #بالفيديو عبدالحميد الغبين كاتب سعودي من الرياض عبر قناة إسرائيلية: قضية فلسطين لم تعد تهمنا، ولا يعنينا من يحكم القدس والتطبيع الكامل قادم.#التطبيع_جريمة_وخيانة pic.twitter.com/BQ1i7ksVoI — wesamalwesam (@kadkadkadkadooo) December 20, 2018

وتابع هذيانه قائلاً ” : أتصور خلال السنوات القادمة سيكون هناك تطبيع مع إسرائيل سواء كان من نظرة اقتصادية أو سياسية من أجل استقرار المنطقة ومواجهة المشروع الايراني الخطير “.