هكذا رد نائب رئيس مجلس الشورى العُماني على الاتهامات بالتهافت للتطبيع مع إسرائيل

في تصريح جديد حول المزاعم الموجهة للسلطنة بالتطبيع مع إسرائيل، اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى العماني محمد الغساني أن فتح قنوات الحوار مع إسرائيل هو شأن داخلي للدول.

وقال “الغساني” على هامش مشاركته في المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” الذي عقد في إسطنبول، إن “العلاقات مع إسرائيل إن لم تكن في صالح القضية الفلسطينية فلن تضرها”.

وردا على سؤال حول تهافت بعض الحكومات العربية والخليجية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومنها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى سلطنة عمان، أوضح أن “القضية الفلسطينية معني بها الإخوة الفلسطينيون أنفسهم، ونحن مع أي حل يجمعون عليه، ويحقق طموحاتهم في دولة مستقلة ذات سيادة على حدودها المتفق عليها”، وذلك وفقا لما ذكره موقع “عربي21”.

واعتبر المسؤول العماني أن كثيرا من الدول غيرت موقفها من القضية الفلسطينية، مؤكدا أن المصالح السياسية والاقتصادية للدول وحتى الأهواء الشخصية للحكام والزعماء أصبحت هي المتحكم الأساسي في تغيير المواقف وليست المبادئ والمواقف الإنسانية كما كان في السابق.

ودعا “الغساني” الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة التوحد ورأب الصدع فيما بينهم، قائلا: “الانقسام الداخلي بين الإخوة الفلسطينيين أثر على مواقف الكثير من الدول من القضية الفلسطينية، وأصبحت الدول لا تولي القضية الاهتمام الذي كانت عليه، وإنهاء الانقسام سيعيد القضية إلى مكانتها الأولى”.

وأضاف: “نحث أيضا المسلمين والعرب على نهج الحوار لحل الخلافات فيما بينهم”، مشيرا إلى أن مشاركة وفد البرلماني العماني للمؤتمر الثاني لرابطة برلمانيين لأجل القدس هدفه التكامل مع البرلمانات العربية والإسلامية لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، والدفع بالقضية إلى المكانة التي كانت عليها في السابق كقضية مركزية للعالم الإسلامي”.

وأردف: “نحن نريد الثبات على المواقف الإنسانية، والحرية والعدالة وحق الشعوب في الدفاع عن نفسها وصون استقلالها، وهذا ما نحث عليه الدول الأخرى والإخوة والأصدقاء للثبات عليه”.

يشار إلى أنه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عودته من زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، اجتمع خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد، في أول زيارة إسرائيلية رسمية منذ عام 1996.