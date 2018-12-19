في عُمان.. #باحثون_عن_عمل_يستغيثون: أزمتُنا قنبلة يجب حلّها .. هكذا تفاعل مغرّدون وناشدوا السلطان بالتدخل

تصدّر هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون قائمة الترند في سلطنة عمان، بعد دعواتٍ أطلقها عُمانيون يبحثون عن وظائف.

ولاقى الهاشتاغ تفاعلاً واسعاً من قِبَل المغرّدين العُمانين، مُطالبين الجهات المسؤولة في الدولة بالإلتفات الى واقعهم الصعب، والعمل على إيجاد حلول تتمثل في حصولهم على عمل .

وناشد خريجو الجامعات والكليات السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم عاجلاً وتوظيفهم دون تعجيز أو شروط، مؤكدين أن البطالة والإنتظار سنواتٍ طويلة انهكهم.



كما و طالب الباحثون عن عمل، أعضاء مجلس الشورى، بأن يكون لهم دور في قضيتهم.



وانتقد بعضهم تربّع الوافدين على مقاعد الوظائف الحكومية والنفطية، بينما المواطن العُماني ينتظر رحمة القوى العاملة و الخدمة المدنية. وفق تعبيرهم



وأكّدوا على أهمية الإحلال و”التعمين” في الكثير من الوظائف، والثقة بقدرات أبناء الوطن .



ولفت البعض إلى أن خطة التوظيف لازالت مبهمة وغير واضحة، كما أنّ بعض المؤسسات الخاصة لا تطبق “التعمين” .



وشدد مغرّدون عُمانيون على أن الموضوع يحتاج لحل جذري في أسرع وقت ممكن.

ورآى الإعلامي العُماني “نصر البوسعيدي” أن الخلاص يكون باتباع نهج سنغافورة، عبر محاربة الفساد، وتشجيع الإستثمارات الأجنبية بتسهيل، وإنشاء المدارس الفنية، وتدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، والإلكترونيات.

ليتم طرح الحلول هنا في هاشتاج #باحثون_عن_عمل_يستغيثون

لو أردنا الخلاص لنتبع نهج #سنغافورة :

صرامة ضد الفساد ولو كان أكبر وزير

تشجيع الإستثمارات الأجنبية بتسهيل الإجراءات

استثمار الموانئ

إنشاء المدارس الفنية

تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات،والبتروكيماويات،

والإلكترونيات — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) December 19, 2018

من ناحيته أكد نائب رئيس مجلس الشورى السابق اسحاق سالم السيابي على أن الإحلال الممنهج احد اهم فرص التعمين.

#باحثون_عن_عمل_يستغيثون بأن الإحلال الممنهج،احد اهم فرص التعمين في القطاعين !#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) December 19, 2018

وقال طالب العلوم السياسية والعلاقات الدولية “علوي المشهور” إن أزمة الباحثين عن عمل تشبه كرة الثلج الساقطة من جبل وهي تكبر دون أن يوقفها شيء.



وتابع: لا وجود لحلول من الحكومة بل إنها لا تريد الاعتراف بوجودهم فكيف تحل مشكلتهم وهي تدعي أن التوظيف بالآلاف دون أن يراه أحد؟!، مضيفاً: “هذه الأزمة كالقنبلة الموقوتة ويجب حلها”.

أزمة الباحثين عن عمل تشبه كرة الثلج الساقطة من جبل وهي تكبر دون أن يوقفها شيء!



ولاوجود لحلول من الحكومة بل إنها لاتريد الاعتراف بوجودهم فكيف تحل مشكلتهم وهي تدعي أن التوظيف بالآلاف دون أن يراه أحد؟!



هذه الأزمة كالقنبلة الموقوتة ويجب حلها✋



ساندوهم #باحثون_عن_عمل_يستغيثون 🙏 — علوي المشهور (@alwi_999) December 19, 2018

وعبّر “مرشد المعمري” عن حزنه لأن يصل الحال بأبناء السلطنة العاطلين عن العمل، في أن يستغيثوا بالمسؤولين عبر منصات التواصل، بينما المؤسسات الخاصة والعامة ملؤها عمالة وافدة .



وقال موجهاً حديثه للمسؤولين: “وعودكم تجاوزت المدى إلى أن وصلت عام ٢٠٤٠ ، أوجعتم من كان يظن إن غداً قريب.”

#باحثون_عن_عمل_يستغيثون



من المحزن أن يستغيث أبناؤكم في منصات التواصل ، والمؤسسات الخاصة والعامة ملؤها عمالة وافدة ترؤس وتتنفذ على المواطنين .

وعودكم تجاوزت المدى إلى أن وصلت عام ٢٠٤٠ ، أوجعتم من كان يظن إن غداً قريب .@ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci @Oman_GC @oman_mocs — مرشد المعمري (@murshid_777) December 19, 2018

وفي ما يلي جانب من تغريدات العُمانيين المُشاركين في الهاشتاغ الذي حظي بآلاف التغريدات:

#باحثون_عن_عمل_يستغيثون

اقسم بالله بنصمت، لو كان في ازمة حقيقية ، لو في نقص موارد، لو في شح وظائف، لو في اسباب منطقية، المشكلة الحاصلة ان عملية توظيفنا سهلة جدا و لا تتطلب سوا قرارات جريئة، صراحة كلي امل ان تتدخل جهات امنية عليا في امرنا، ويضعوا حد للي يصير. — محمد (@shinopi91) December 19, 2018

استغرب من هذا الصمت المبهم من الحكومة تجاه الباحثين عن عمل ،،،ماذا ينتظرون #باحثون_عن_عمل_يستغيثون — Bader Nasser (@BaderNa32004078) December 19, 2018

الوظيفه حق شرعي لكل مواطن والوافد مكمل لنواقص فقط ،فالماضي يتم جلب الوافد لعدم توفر حاملي الشهادات الجامعيه اما لآن ما هوه عذركم ؟؟؟!#باحثون_عن_عمل_يستغيثون — نوشاا ❣ (@_viv9) December 19, 2018

لا توجد قضية اهم واصعب من الباحثين هم اخوانا واهلنا ويجب ان نقف معهم بأي شكل من الاشكال

ياخي عندك مليون و٩٠٠ الف وافد ما قدر تجد فرصه ل٥٠ الف فقط

بصراحه شي عجيب#باحثون_عن_عمل_يستغيثون — ‏أحمــ311ـد (@ahmed0m311) December 19, 2018

#باحثون_عن_عمل_يستغيثون



أخواني الباحثين عن عمل معكم قلبا وقالبا ..

نسأل الله لكم حلا عاجلا غير آجل ..

عمان تتسع لكل مواطن باحث عن عمل ..

فقط عند تغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الخاصة هنا سيتم توظيف الجميع.. — Abdullah Alsaidi (@Abdulla83448165) December 19, 2018