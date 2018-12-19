في عُمان.. #باحثون_عن_عمل_يستغيثون: أزمتُنا قنبلة يجب حلّها .. هكذا تفاعل مغرّدون وناشدوا السلطان بالتدخل
تصدّر هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون قائمة الترند في سلطنة عمان، بعد دعواتٍ أطلقها عُمانيون يبحثون عن وظائف.
ولاقى الهاشتاغ تفاعلاً واسعاً من قِبَل المغرّدين العُمانين، مُطالبين الجهات المسؤولة في الدولة بالإلتفات الى واقعهم الصعب، والعمل على إيجاد حلول تتمثل في حصولهم على عمل .
وناشد خريجو الجامعات والكليات السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم عاجلاً وتوظيفهم دون تعجيز أو شروط، مؤكدين أن البطالة والإنتظار سنواتٍ طويلة انهكهم.
كما و طالب الباحثون عن عمل، أعضاء مجلس الشورى، بأن يكون لهم دور في قضيتهم.
وانتقد بعضهم تربّع الوافدين على مقاعد الوظائف الحكومية والنفطية، بينما المواطن العُماني ينتظر رحمة القوى العاملة و الخدمة المدنية. وفق تعبيرهم
وأكّدوا على أهمية الإحلال و”التعمين” في الكثير من الوظائف، والثقة بقدرات أبناء الوطن .
ولفت البعض إلى أن خطة التوظيف لازالت مبهمة وغير واضحة، كما أنّ بعض المؤسسات الخاصة لا تطبق “التعمين” .
وشدد مغرّدون عُمانيون على أن الموضوع يحتاج لحل جذري في أسرع وقت ممكن.
ورآى الإعلامي العُماني “نصر البوسعيدي” أن الخلاص يكون باتباع نهج سنغافورة، عبر محاربة الفساد، وتشجيع الإستثمارات الأجنبية بتسهيل، وإنشاء المدارس الفنية، وتدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبتروكيماويات، والإلكترونيات.
من ناحيته أكد نائب رئيس مجلس الشورى السابق اسحاق سالم السيابي على أن الإحلال الممنهج احد اهم فرص التعمين.
وقال طالب العلوم السياسية والعلاقات الدولية “علوي المشهور” إن أزمة الباحثين عن عمل تشبه كرة الثلج الساقطة من جبل وهي تكبر دون أن يوقفها شيء.
وتابع: لا وجود لحلول من الحكومة بل إنها لا تريد الاعتراف بوجودهم فكيف تحل مشكلتهم وهي تدعي أن التوظيف بالآلاف دون أن يراه أحد؟!، مضيفاً: “هذه الأزمة كالقنبلة الموقوتة ويجب حلها”.
وعبّر “مرشد المعمري” عن حزنه لأن يصل الحال بأبناء السلطنة العاطلين عن العمل، في أن يستغيثوا بالمسؤولين عبر منصات التواصل، بينما المؤسسات الخاصة والعامة ملؤها عمالة وافدة .
وقال موجهاً حديثه للمسؤولين: “وعودكم تجاوزت المدى إلى أن وصلت عام ٢٠٤٠ ، أوجعتم من كان يظن إن غداً قريب.”
وفي ما يلي جانب من تغريدات العُمانيين المُشاركين في الهاشتاغ الذي حظي بآلاف التغريدات: