ميسون الرواحي
ميسون الرواحي
حياتنا

شاهد| هكذا أغضبت قناة “العربية” العُمانيين بعد وفاة الطفلة العُمانية ميسون الرواحي

By وطن
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أثارت قناة “ غضب المواطنين العُمانيين بعد نشرها لخبر وفاة الطفلة العمانية بعد معاناتها مع مرض السرطان.

وفي حديثها عن الواقعة، عنونت القناة عبر موقعها الإلكتروني الخبر بـ”رسائلها باقية.. فيديو وصور للعمانية التي هزمها السرطان”، دون مراعاة لمشاعر الفقيدة وأحبائها وأصدقائها.

العنوان أثار غضب الإعلامي العماني عادل الكاسبي الذي غرد مهاجما القناة قائلا:” الصحافة أخلاق أولا يا سادة ، هذه الشجاعة لم يهزمها السرطان بل ودعت الدنيا بأعظم إبتسامة ، لا تستطيعون الإتيان بها ، لتلقى رب كريم هو أرحم الرحمين .”.

ومع تغريدة “الكاسبي” انهالت التعليقات المهاجمة لقناة “العربية”، حيث أجمعت غالبية التعليقات على عدم “أخلاقية” القناة في عنوانها.

https://twitter.com/Saqarr/status/1075033584975704064
https://twitter.com/bananoooh/status/1075090182192402433
https://twitter.com/abulrahman14351/status/1075115109884801024

ولتدارك موجة الغضب، عادت قناة “العربية” لتعديل العنوان وتحذف كلمة “هزمها” وتستبدلها بـ”التي توفيت” بسبب السرطان.

وكانت الطفلة العُمانية ميسون الرواحي، البالغة من العمر “11 عاماً”، قد توفيت بعد 3 سنوات من محاربتها لمرض السرطان، حيث عُرفت بشجاعتها وابتسامتها في مقاومة المرض القاتل.

وأصيبت ميسون بسرطان العظام في عام 2016م وتمكنت من التغلب عليه، لكن بعدها بثلاثة أشهر احتل السرطان جزءًا جديدًا من جسدها حين أصيبت بسرطان الرئة.

كانت الراحلة “ميسون” تمتلك عددا من المواهب مثل الرسم والتمثيل وكتابة القصص، وكانت تفضل كتابة القصص بوحي من خيالها وتشجيع ودعم من أختها.

ونشر نشطاء مقطع فيديو للكلمات الأخيرة التي قالتها ميسون الرواحي قبل وفاتها.

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