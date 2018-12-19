شاهد| هكذا أغضبت قناة “العربية” العُمانيين بعد وفاة الطفلة العُمانية ميسون الرواحي

أثارت قناة “العربية” السعودية غضب المواطنين العُمانيين بعد نشرها لخبر وفاة الطفلة العمانية ميسون الرواحي بعد معاناتها مع مرض السرطان.

وفي حديثها عن الواقعة، عنونت القناة عبر موقعها الإلكتروني الخبر بـ”رسائلها باقية.. فيديو وصور للعمانية التي هزمها السرطان”، دون مراعاة لمشاعر الفقيدة وأحبائها وأصدقائها.

العنوان أثار غضب الإعلامي العماني عادل الكاسبي الذي غرد مهاجما القناة قائلا:” الصحافة أخلاق أولا يا سادة ، هذه الشجاعة لم يهزمها السرطان بل ودعت الدنيا بأعظم إبتسامة ، لا تستطيعون الإتيان بها ، لتلقى رب كريم هو أرحم الرحمين .”.

الصحافة أخلاق أولا يا سادة ، هذه الشجاعة لم يهزمها السرطان بل ودعت الدنيا بأعظم إبتسامة ، لا تستطيعون الإتيان بها ، لتلقى رب كريم هو أرحم الرحمين . pic.twitter.com/Nu8iQJdmkF — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 18, 2018

ومع تغريدة “الكاسبي” انهالت التعليقات المهاجمة لقناة “العربية”، حيث أجمعت غالبية التعليقات على عدم “أخلاقية” القناة في عنوانها.

نعم إن الصحافة والإعلام أخلاق… والتأدب في هذه المواقف من المروءة والشيم الفاضلة..

لكن.. لعلهم يعون ويفقهوه ذلك!! — روح وريحان (@safoah1) December 18, 2018

https://twitter.com/Saqarr/status/1075033584975704064

https://twitter.com/bananoooh/status/1075090182192402433

https://twitter.com/abulrahman14351/status/1075115109884801024

ولتدارك موجة الغضب، عادت قناة “العربية” لتعديل العنوان وتحذف كلمة “هزمها” وتستبدلها بـ”التي توفيت” بسبب السرطان.

تجاوب إيجابي مع عنوان الخبر السابق

وتم تعديله pic.twitter.com/UpthsWh1XC — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 19, 2018

وكانت الطفلة العُمانية ميسون الرواحي، البالغة من العمر “11 عاماً”، قد توفيت بعد 3 سنوات من محاربتها لمرض السرطان، حيث عُرفت بشجاعتها وابتسامتها في مقاومة المرض القاتل.



وأصيبت ميسون بسرطان العظام في عام 2016م وتمكنت من التغلب عليه، لكن بعدها بثلاثة أشهر احتل السرطان جزءًا جديدًا من جسدها حين أصيبت بسرطان الرئة.



كانت الراحلة “ميسون” تمتلك عددا من المواهب مثل الرسم والتمثيل وكتابة القصص، وكانت تفضل كتابة القصص بوحي من خيالها وتشجيع ودعم من أختها.



ونشر نشطاء مقطع فيديو للكلمات الأخيرة التي قالتها ميسون الرواحي قبل وفاتها.