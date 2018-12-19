حليمة بولند وسعيد بن طحنون آل نهيان
حليمة بولند وسعيد بن طحنون آل نهيان
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“جاء يكحلها عماها”.. “شاهد” هكذا برر سعيد بن طحنون ظهوره المخزي مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند

By خاص "وطن"
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بعد أيام من فضيحته بظهوره مع الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل ، خرج رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار آل نهيان ليبرر لماذا ظهر معها.

ووفقا لمقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، قال “آل نهيان” إنه حينما أتت “بولند” للبيت عنده، قال لها تفضلي “اشربي القهوة”، فردت عليه:”لا.. مستحيل آخذها قبلك”.

وأضاف قائلا:”أنا ما يهمني آخذتها قبلي أو بعدي..أنا في الأخير بدي اتقهوى بتقهوى”، وتابع بالقول:”ولكن عجبني أسلوبها”.

وأردف سائلا الصحفية التي أجرت اللقاء معه بالقول:” ترى الناس شو؟”، لتجيبه:” أخلاق”، ليصحح لها بالقول:”لا.. مواقف”.

وقبل أيام نشرت حليمة بولند مقاطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” توثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون.

ووفقا للفيديوهات التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت حفاوة الترحيب بـ”بولند”، في حين تبادل “بن طحنون” و”بولند” مع بعضهما البعض عبارات الثناء أثناء تقديمه الحلوى لها .

وشكرت بولند “بن طحنون” على حسن ضيافته وتكريمه لها في قصره، في حين بدا الأخير غير مصدق لنفسه بتواجده معها، خاصة مع كلمات الدلع التي تنطق بها “بولند”.

وبحسب الفيديوهات، مازحت حليمة بولند “بن طحنون” وسألته عن اذا كان خالد السنان عنده الأول أم هي فجاوبها الحريم طبعا ممازحا إياها والحضور.

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