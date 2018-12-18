“شاهد” رغم أنف ابن سلمان وفي قلب قاعدة الملك خالد العسكرية .. الضباط القطريون يحتفلون بيوم قطر الوطني

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة، أظهرت احتفالات باليوم الوطني القطري في السعودية بقاعدة الملك خالد العسكرية.

وبحسب المقاطع المتداولة على نطاق واسع، قامت القوات القطرية المتواجدة بالمملكة ضمن قوات درع الجزيرة بإقامة حفل بمناسبة اليوم الوطني لقطر بحضور ممثلين عن دول خليجية.

جانب من احتفالات الجنود القطريين من قوات درع الجزيره بمدينة الملك خالد العسكريه بالسعوديه 🇶🇦 pic.twitter.com/40G6bagmvG — BO-MESHAL 🇶🇦 (@QATAR__4EVER) December 18, 2018

واحتفلت قطر، الثلاثاء، باليوم الوطني للدولة، بإقامة عرض عسكري على كورنيش العاصمة الدوحة، هو الأكبر في تاريخ البلاد.

وحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “المسير الوطني”، على كورنيش الدوحة، إلى جانب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وشهد العرض أسلحة جديدة نوعية منها صواريخ من طراز “باتريوت” الأميركية، وهي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض ــ جو.

ويحمل العرض العسكري الأضخم بتاريخ دولة قطر، ومشاركة أسلحة نوعية للمرّة الأولى، دلالات سياسية، كونه يأتي وسط استمرار الحصار الذي تفرضه دول خليجية في مقدّمتها السعودية والإمارات على دولة قطر، منذ يونيو 2017.

وشارك في عرض “المسير الوطني”، القوات المسلّحة القطرية، ووزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي “لخويا”، والحرس الأميري. كما شارك في العرض لأول مرة كتيبة من الشرطة النسائية، وكتيبة أفراد الخدمة الوطنية، والأكاديمية البحرية.