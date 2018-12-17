فيديو أثار غضبا واسعا.. فتاة ترقص وسط مجموعة رجال بالرياض والسعوديون يترحمون على أيام هيئة الأمر بالمعروف

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا من فعاليات ضمن فعاليات بطولة “فورمولا إي” بالدرعية وسط العاصمة الرياض، سبب ضجة وموجة غضب واسعة.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر مشهدا صادما لم يعتد عليه الشعب السعودي المحافظ، لراقصة بلباس فاضح تتمايل على الأنغام الشعبية السعودية وسط الحضور في الدرعية.

والله ما أرادوا بتصوير هذا المقطع إلّا استفزاز المجتمع السعودي.. تباً لهم! pic.twitter.com/yafiKKASy9 — معالي الربراري (@Mrbrary) December 17, 2018

واستفز المقطع النشطاء السعوديين وانهالت التعليقات والردود الغاضبة.

طيب هي أجنبية وأتوقع مو مسلمة، المسلمين اللي عندها أيش موقعهم من الإعراب ولا راضين بهذا الشئ؟!! — بنت الإسلام•° (@aaasdf123456) December 17, 2018

حقاره الذكور الي معها وحقارتها وحقارة المصورين والي نقلوا الفيديو /العالم ترجع للدين وهم ينسلخون /مستعجلين الفقر والعقوبه — A_m_Alkhalidy (@A_m_alkaldy) December 17, 2018

وترحم آخرون على أيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حلها “ابن سلمان” وما كان لمثل هذه المشاهد أن تظهر أبدا في وجودها.

حسبنا الله ونعم الوكيل

مع الاسف مشائختنا وعلمائنا في السجون

والمتردية والنطيحة مطلق يعبث ويفسد في مهبط الوحي بلاد التوحيد !!

ولكن هيهات ان الله يمهل ولا يهمل … — واقعي (@4574d) December 17, 2018

لماذا لا يتم الإنكار على من أعطاهم الفرصة لنشر الفساد اليس هو المجدد ولي العهد محمد بن سلمان ومن اين من وسط الدرعية التي كانت معقل التفاهم بين المحمدين الشريفين بن عبدالوهاب وبن سعود والآن بين المنحل بن زيد والمجدد محمد بن سلمان لاحول ولا قوة الا بالله — jed1393 (@jed1393) December 17, 2018

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع قبل أيام أيضا، راقصة أجنبية بلباس مثير تتلوى على مسرح الدرعيه على أنغام موسيقى البوب الصاخبة، في مشهد صادم للمجتمع السعودي المحافظ.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعلى نفس الخط أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بالسعودية في منطقة الدرعية يوم، الجمعة، الماضية وهو أولى حفلاته بالمملكة، قدم خلاله عددا من أهم وأشهر أغنياته، منها “قمرين، ويا أجمل عيون، ويا ساحر، ويتعلموا، وده لو اتساب”.

وأكد عمرو دياب خلال حفله أنه لا يصدق وجوده في الرياض لإحياء حفل!.