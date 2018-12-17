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فيديو أثار غضبا واسعا.. فتاة ترقص وسط مجموعة رجال بالرياض والسعوديون يترحمون على أيام هيئة الأمر بالمعروف

By خاص "وطن"
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تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا من فعاليات ضمن فعاليات بطولة “فورمولا إي” بالدرعية وسط العاصمة ، سبب ضجة وموجة غضب واسعة.

المقطع المتداول على نطاق واسع أظهر مشهدا صادما لم يعتد عليه الشعب السعودي المحافظ، لراقصة بلباس فاضح تتمايل على الأنغام الشعبية وسط الحضور في الدرعية.

واستفز المقطع النشطاء السعوديين وانهالت التعليقات والردود الغاضبة.

وترحم آخرون على أيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حلها “ابن سلمان” وما كان لمثل هذه المشاهد أن تظهر أبدا في وجودها.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع قبل أيام أيضا، راقصة أجنبية بلباس مثير تتلوى على مسرح الدرعيه على أنغام موسيقى البوب الصاخبة، في مشهد صادم للمجتمع السعودي المحافظ.

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعلى نفس الخط أحيا الفنان المصري حفلا غنائيا كبيرا بالسعودية في منطقة الدرعية يوم، الجمعة، الماضية وهو أولى حفلاته بالمملكة، قدم خلاله عددا من أهم وأشهر أغنياته، منها “قمرين، ويا أجمل عيون، ويا ساحر، ويتعلموا، وده لو اتساب”.

وأكد عمرو دياب خلال حفله أنه لا يصدق وجوده في الرياض لإحياء حفل!.

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