هذا هو أكثر مرض يسبب الوفاة في الأردن

تحتل امراض القلب المرتبة الاولى في اسباب الوفيات في الأردن، متقدمة بذلك على حوادث السير وامراض السرطان والامراض الاخرى، حسبما أكّد استشاري امراض القلب رئيس قسم القلب في مستشفى البشير د. فخري العكور.

ولفت الى ان 37 بالمئة من اسباب الوفيات في المملكة تعود لأمراض القلب حسب احصائيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وبين “العكور” في محاضرة تثقيفية ان تقارير وزارة الصحة تشير الى انتشار امراض القلب لدى فئة الشباب، وان أحدث دراسة أشرف عليها تبين زيادة اصابة فئة الشباب بجلطات القلب بنسبة 17 بالمئة.

وعرض العكور لأهم اسباب امراض القلب المتمثلة بالتدخين، وامراض الضغط الشرياني، والسكري، والسمنة، اضافة الى التوتر والضغط النفسي.

ولفت الى ان الاردن يعد من الدول الريادية في المنطقة بجراحة القلب باستخدام أحدث التقنيات ووسائل التشخص المبكر.