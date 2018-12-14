“الحوثي” يفجر جدلاً واسعاً برسالة “مريبة” بعثها لأبناء خاشقجي بشأن جثة والدهم

تسببت تغريدة لرئيس ما يعرف بـ “اللجنة الثورية في اليمن” محمد علي الحوثي، في جدل واسع بين النشطاء كونها تخص قضية الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي وموجهة لأبنائه.

“الحوثي” قال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن جماعته مستعدة لمطالبة النظام السعودي بالكشف عن مكان جثة خاشقجي واستعادتها، إن طلب أبناء الصحافي المغدور ذلك أو كان لديهم رضى عن الفكرة.

ودون محمد علي الحوثي ما نصه:”اذا طلب منا اولاد خاشقجي او لديهم الرضى بالمطالبة بجثة والدهم فسنعمل على ذلك ونرجوا إبلاغنا قبل تسليم اسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية”.

وتابع موضحا:”كون الموضوع انساني والشعب ذاق الامرين بسبب انتهاك القانون الانساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه باليمن”.

اذا طلب منا اولاد خاشقجي او لديهم الرضى بالمطالبة بجثة والدهم فسنعمل على ذلك ونرجوا إبلاغنا قبل تسليم اسرى بعض الدول ذات العلاقة بالقضية ،كون الموضوع انساني والشعب ذاق الامرين بسبب انتهاك القانون الانساني والدولي بما ارتكبه العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه باليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 13, 2018

هذا وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السلطات السعودية، إرسال الضالعين في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى تركيا .

وفي كلمته، الجمعة، أمام المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” المنعقد في إسطنبول، قال أردوغان مخاطبا السلطات السعودية: “إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة، فلا بد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا”.

وأكد أردوغان أن “خاشقجي ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف”.

وأضاف أنه “بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي الصريح في هذا الشأن، فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور”.

وأشار أن “السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت أيضا الحصول عليها. أسمعناها لهم، لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نسلمها ليمحوها؟”.

وعن قتلة خاشقجي قال أردوغان: “هؤلاء يظنون العالم والناس أغبياء. لكن هذا الشعب (التركي) ليس غبيا، ويعرف كيف يحاسبهم”.