مجلة "التايم" تختار خاشقجي شخصية العام
مجلة "التايم" تختار خاشقجي شخصية العام
الهدهد

هكذا علق نائب رئيس الشورى العماني السابق على اختيار مجلة “التايم” لـ”خاشقجي” شخصية العام

By وطن
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علق نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق إسحاق سالم السيابي على اختيار مجلة “التايم” الأميركية للكاتب الصحفي السعودي وصحفيين آخرين كـ””.

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على اختيار المجلة لـ”خاشقجي”:” عندما يصبح القلم…. علم !.”.

وأضاف: ” رحم الله #جمال_خاشقجي”.

عندما يصبح القلم…. علم !.

رحم الله #جمال_خاشقجي #اسحاق_السيابي pic.twitter.com/SEKeNQPR4e— اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) ١١ ديسمبر ٢٠١٨

وكانت مجلة “تايم” الأميركية قد اختارت الثلاثاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب عدة صحفيين آخرين.

وإضافة الى جمال خاشقجي اختارت المجلة العريقة تكريم الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا والصحافيين البورميين من وكالة رويترز وا لون وكياو سوي او اللذين يقبعان حاليا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأميركية “كابيتال غازيت” التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو في انابوليس في ولاية ميريلاند.

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  1. هزاب يقول

    هذا ليس تعليقا! كلمة يقولها كل مسلم على من توفاه الله تعالى ! الله يرحم الصحفي جمال خاشقجي وجميع موتى المسلمين

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    1. Karim يقول

      “اللهم أمين يارب العالمين”

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  2. جنوب يقول

    هزاب في اعتقادك من قتل جمال خاشقجي مثل هالقتل حتى اليهود ماجاتهم مثل الفكره في اعتقادك من قتله؟

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  3. محمد البلوشي يقول

    كلنا ضد قتل خاشقجي ولكن الغريب ان هذا الشخص هو نفسه من كان يؤيد بشار الاسد في قتل وابادة نصف،مليون سوري لذا لا يجب نشر كلامه لانه يكيل بمكيالين

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  4. Noora يقول

    هزاب يبغاله هزاب من صدق لوعتنا تراك

    الي عماني بيفهمها

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  5. Noora يقول

    هههههههه ياهزاب انت يبغالك هزاب من اول وجديد

    مايفهمها الا العماني 😂😂😂😂

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