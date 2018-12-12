هكذا علق نائب رئيس الشورى العماني السابق على اختيار مجلة “التايم” لـ”خاشقجي” شخصية العام

علق نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق إسحاق سالم السيابي على اختيار مجلة “التايم” الأميركية للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصحفيين آخرين كـ”شخصية العام”.



وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على اختيار المجلة لـ”خاشقجي”:” عندما يصبح القلم…. علم !.”.



وأضاف: ” رحم الله #جمال_خاشقجي”.

وكانت مجلة “تايم” الأميركية قد اختارت الثلاثاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب عدة صحفيين آخرين.



وإضافة الى جمال خاشقجي اختارت المجلة العريقة تكريم الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا والصحافيين البورميين من وكالة رويترز وا لون وكياو سوي او اللذين يقبعان حاليا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأميركية “كابيتال غازيت” التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو في انابوليس في ولاية ميريلاند.