هكذا علق نائب رئيس الشورى العماني السابق على اختيار مجلة “التايم” لـ”خاشقجي” شخصية العام
علق نائب رئيس مجلس الشورى العماني السابق إسحاق سالم السيابي على اختيار مجلة “التايم” الأميركية للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصحفيين آخرين كـ”شخصية العام”.
وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على اختيار المجلة لـ”خاشقجي”:” عندما يصبح القلم…. علم !.”.
وأضاف: ” رحم الله #جمال_خاشقجي”.
عندما يصبح القلم…. علم !.
رحم الله #جمال_خاشقجي #اسحاق_السيابي pic.twitter.com/SEKeNQPR4e— اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
وكانت مجلة “تايم” الأميركية قد اختارت الثلاثاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في 2 تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام، إلى جانب عدة صحفيين آخرين.
وإضافة الى جمال خاشقجي اختارت المجلة العريقة تكريم الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا والصحافيين البورميين من وكالة رويترز وا لون وكياو سوي او اللذين يقبعان حاليا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأميركية “كابيتال غازيت” التي قتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو في انابوليس في ولاية ميريلاند.
هذا ليس تعليقا! كلمة يقولها كل مسلم على من توفاه الله تعالى ! الله يرحم الصحفي جمال خاشقجي وجميع موتى المسلمين
“اللهم أمين يارب العالمين”
هزاب في اعتقادك من قتل جمال خاشقجي مثل هالقتل حتى اليهود ماجاتهم مثل الفكره في اعتقادك من قتله؟
كلنا ضد قتل خاشقجي ولكن الغريب ان هذا الشخص هو نفسه من كان يؤيد بشار الاسد في قتل وابادة نصف،مليون سوري لذا لا يجب نشر كلامه لانه يكيل بمكيالين
هزاب يبغاله هزاب من صدق لوعتنا تراك
الي عماني بيفهمها
هههههههه ياهزاب انت يبغالك هزاب من اول وجديد
مايفهمها الا العماني 😂😂😂😂