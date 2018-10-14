أصدرت سلطنة عُمان أول تعليقٍ لها، على الأزمة التي خلّفها اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخول قنصليّة بلاده في اسطنبول يوم الثاني من اكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيانٍ لها تابعته “وطن”: “انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط السلطنة وشقيقتها المملكة العربية السعودية تابعت السلطنة باهتمام البيان الذي أصدرته اليوم وزارة الخارجية السعودية”.

وأضاف البيان: “وإذ تساند السلطنة المملكة في جهودها لاستجلاء الحقيقة لتدعو كافة الأطراف المهتمة بالأمر إلى عدم التسرع والتثبت قبل إصدار أي أحكام مسبقة”.

وفي وقتٍ سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تصريحات لمن قالت إنه “مصدر سعودي مسؤول” لم تسمه، ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الرياض على خلفية قضية اختفاء الإعلامي المختفي جمال خاشقجي.

وقال المصدر السعودي: “تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي”.

وأضاف المصدر: “نؤكد رفضنا التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام ضغوط، والمملكة تجدد رفضها لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها”.

وتعليقا على قضية خاشقجي، أشار المصدر السعودي إلى أن “الاتهامات الزائفة لن تنال من المملكة ومكانتها”، مثمنا في ذات الوقت “أصوات العقلاء الذين غلبوا الحكمة والتروي بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “السعودية شعبا وحكومة ستظل ثابتة كعادتها مهما تكالبت الضغوط (..) وتقدّر وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات الباطلة”.

وكان الرئيس الأمريكي توعد السعودية السبت بـ”عقاب شديد” في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا في ذات الوقت “فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية”.