بعبارات غير مسبوقة، شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق عبد الحميد دشتي، هجوما عنيفا على الأمير السعودي خالد بن عبد الله آل سعود، في اعقاب تطاوله على الكويت ودعوته لعاصفة حزم فيها لمواجهة الإخوان المسلمين، داعيا إياها لمسح تغريدته التي أساء فيها للكويت قبل أن “يمسح” به الأرض كما فعل مع الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وقال “دشتي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها فيها رسالة شديدة اللهجة للأمير السعودي:” خالد ال سلول وجه بن فهرة … الي الأن لم العن والديكم اصمت وإلا امسح فيك الارض مثل ما مسحتها بسلمان وولده الداشر … قبل تجيب طاري الكويت توضى يا قذر”.

خالد ال سلول وجه بن فهرة … الي الأن لم العن والديكم اصمت وإلا امسح فيك الارض مثل ما مسحتها بسلمان وولده الداشر … قبل تجيب طاري الكويت توضى يا قذر pic.twitter.com/NrfzuhNQ6u — د. عبدالحميد عباس دشتي (@adashtimp) October 13, 2018

وكانت تصريحات السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة التي طالب فيها بإدخال الجيش التركي للكويت لتأمين الحماية لها من غدر الأشقاء وخيانة الحلفاء قد أثارت جنون الأمير السعودي خالد بن عبد اللهآل سعود، الذي استل سيفه ليتطاول على الكويت وشعبها، زاعما أنها باتت بحاجة لـ”عاصفة حزم” جديدة لتحريرها مما وصفه “قذارة الإخونج”، على حد وصفه.

وقال الأمير السعودي في تدوينة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” #الكويت تحتاج عاصفة حزم داخلية لتطهيرها من قذارة الأخونج و أذناب #تنظيم_الحمدين ، الوضع زاد عن حده!”.

#الكويت تحتاج عاصفة حزم داخلية لتطهيرها من قذارة الأخونج و أذناب #تنظيم_الحمدين ، الوضع زاد عن حده! — خالد بن عبدالله آل سعود 🇸🇦 (@Kafalsaud78) October 11, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى متهما الكويتيين بشرب حليب الحمير، ردا على مغرد كويتي استنكر تهجمه على بلاده وتدخله في شؤونها الداخلية، قائلا:” حبايبنا في الكويت متأكدين ما جات لكم شحنة حليب حمير بالغلط كانت رايحة لشرق سلوى؟”.