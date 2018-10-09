في واقعة تؤكد مسؤولية السلطات السعودية عن اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، أعاد ناشطون تداول تغريدة للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني والصديق الحميم والمقرب من ولي العهد يؤكد فيها بفتح السعودية لملف الاغتيالات السياسية.

تغريدة “القحطاني” تعود لشهر أغسطس 2017، حيث كان يهدد المعارض السعودي البارز الدكتور سعد الفقيه في رد على انتقادات “الفقيه” للنظام السعودي.

ودون مستشار محمد بن سلمان وفقا لما رصدته (وطن) ردا على الفقيه ما نصه:”تخسى. وملف الاغتيال تم فتحه من جديد. ترقب. #كشف_حساب_الخونة”

تخسى. وملف الاغتيال تم فتحه من جديد. ترقب. #كشف_حساب_الخونة — سعود القحطاني (@saudq1978) August 17, 2017

التغريدة التي أثارت شكوك النشطاء بل أكدت أن النظام السعودي ورجال “ابن سلمان” هم من يقفون وراء اختفاء “خاشقجي” في إسطنبول وربما تصفيته.

تسقط الدول عندما يستلم دفتها اهوج يساعده مراهقون.

تغريدة #سعود_القحطاني المقرب من #محمد_بن_سلمان (مستشار في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير) إدانة واضحة للسعودية، فالاعتراف سيد الادلة. #مبس صعد للشجرة لنرى من سينزله عنها. #اغتيال_جمال_خاشقجي #جمال_خاشقجي pic.twitter.com/upTdJo4WoG — Khalid M. Turaani (@turaani) October 9, 2018

الآن..#دليم يأكل أظافره جدا جدا جدا.. T-Mobile!#جمال_خاشقجي — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) October 9, 2018

وعمل “خاشقجي” في صحف حكومية سعودية، ثم مستشارا لمدير المخابرات السعودية السابق، وغادر البلاد العام الماضي، قائلا إنه يخشى على نفسه بسبب موقفه المعارض للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وانتقاده لملاحقة المعارضين في البلاد.

ودخل يوم الثلاثاء الماضي إلى قنصلية السعودية في إسطنبول بهدف استخراج وثيقة طلاقه من زوجته السابقة ليتمكن من الارتباط بسيدة تركية، إلا أن اختفى فور دخوله القنصلية.

وبعد ان أخذ الموضوع بعدا دوليا وأصبح الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العالمية، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلق على حادثة اختفاء أو قتل الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، معربا عن قلقه الشديد حول الموضوع.

وقال “ترامب” في تصريحات للصحفيين في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض ردا على سؤال حول حادثة اختفاء “خاشقجي”:” “أنا قلق بشأنها ولا احب السماع عنها”.

وأضاف قائلا: “في الوقت الحالي لا أحد يعلم شيئا عنها”.

وتأتي هذه التصريحات للرئيس الأمريكي الذي ينتمي للحزب الجمهوري بعد ساعات من تلويح أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي باتخاذ إجراءات “قوية” ضد السعودية في حال ثبت اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي والذي اختفى خلال مراجعته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.