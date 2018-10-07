في واقعة تعكس مدى حالة التشفي من الموتى أو ممن يعتبرون في عدادهم والإستهانة بسفك الدماء، أعرب الناشط الحقوقي السعودي والعضو بمنظمة العفو الدولية أحمد بن سعد القرني عن شماتته بالكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي بعد توارد أنباء عن مقتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، مستنكرا الحزن عليه او التعاطف معه.

وقال “في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #حتى ولو قُـتل #جمال_خاشقجي ، #خائن لوطنه ومات ، فلا تحزنوا عليه ، ثم ولماذا #الحزن عليه.”

وفي رده على أحد المغردين انتقد تغريدته واستنكر ما ورد فيها من التمني بأن يصاب أحد بمكروه حتى لو كان “خاشقجي” قال:” من يخون الوطن من اجل شعارات لا تغني ولا تسمن من جوع لهو العدو المبين ، ولنا في رسول الله أسوة في من خانوه ، ومنهم المرأة التي دست الخطاب في شعرها وغيرهم كثير .”

من يخون الوطن من اجل شعارات لاتغني ولاتسمن من جوع لهو العدو المبين ، ولنا في رسول الله أسوة في من خانوه ، ومنهم المراة التي دست الخطاب في شعرها وغيرهم كثير . — ‏احــمد بن ســعد القرني (@AHMAD_S_ALGARNI) October 7, 2018

يشار إلى ان العديد من كبار الكتاب والمغردين السعوديين المقربين من الديوان الملكي، سبق وأن ألمحوا لمقتا “خاشقجي” قبل أن تعلن مصادر تركية بأن “خاشقجي” تم قتله داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وفي هذا السياق، قال المغرد منذر آل الشيخ مبارك، في تغريدة مثيرة للجدل على حسابه في موقع “تويتر”:“لن يسمح لأي هارب بالعودة إلى وطنه حيًا فهناك من يلبس ثوب الصديق ويخشى أن يفتضح أمره، تصفية كل من يحاول التطهر من الحزبية عادة قديمة !! #تدل_دربها”.

لن يسمح لأي هارب بالعودة إلى وطنه حياً فهناك من يلبس ثوب الصديق ويخشى أن يفتضح أمره ، تصفية كل من يحاول التطهر من الحزبية عادة قديمة !!#تدل_دربها — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) October 4, 2018

كما سبق وان ألمح الكاتب السعودي خالد المطرفي المعروف بـ”صحفي الديوان” لنفس الامر، قائلا:”اختفاء #جمال_خاشقجي ؟! يعيد إلى الأذهان السعودي محمد المفرح الذي توفي في #تركيا في ظروف غامضة ( وكان يتزعم مايعرف بحزب الأمة الإخواني ) عندما بدأ يُلمح أنه سيعود للمملكة، كتلميحات #خاشقجي الأخيرة”.

وبعد هذه التلميحات لمقتله، قال مصدران تركيان، السبت، إن السلطات التركية تعتقد أن الصحافي السعودي البارز، جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، قُتل داخل القنصلية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أحد المصدرين، وهو مسؤول تركي، قوله “التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن خاشقجي قتل في القنصلية. نعتقد أن القتل متعمد، وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية”.

وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول نفيه أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل في القنصلية.