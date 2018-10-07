رغم صمت جميع الكتاب والصحفيين والمحللين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حملت إهانة مباشرة للملك سلمان بن عبد العزيز، يبدو ان الإذن قد خرج لهم للتعليق على الامر، وذلك في أعقاب الحوار الذي أجرته “بلومبيرغ” مع محمد بن سلمان، والذي وزعم فيه أن بلاده لن تدفع ثمنا مقابل أمنها، ومحالته تبرير موقف “ترامب” وتشديده على الصداقة التي تجمعهما.

وفي هذا السياق، خرج المحلل السياسي الاستراتيجي السعودي أحمد الشهري ليقدم وصلة تطبيل في حق “ابن سلمان”، متغزلا بحكمته المفقودة، زاعما أنه خريج مدرسة سياسية عريقة، تقوم على القرآن والسنة.

وقال “الشهري” في خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن محمد بن سلمان، خريج مدرسة سياسية عريقة هي مدرسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أما الملك سلمان فهو خريج جامعة من سبقه من ملوك.

وأضاف:” المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس خريج مدرسة سياسية بل جاء بالاقتصاد”، كما غيره من رؤساء روسيا وأوروبا.

وواصل “الشهري” تطبيله، مشيرا إلى أن المدرسة السياسية السعودية عمرها 3 قرون، وتسبق الولايات المتحدة، وترتكز على الكتاب والسنة، مدعيا أنها تقوم على اللُّحمة بين الشعب والقيادة.

وقال المحلل الإستراتيجي: إن المملكة تعمل في كل شيء؛ “فلديها مشروع عاصفة حزم لإعادة الشرعية في اليمن، مع عاصفة حزم اقتصادية، وتعمل أيضًا بخطى صاروخية للمستقبل، وتقدم المساعدات والدعم للآخرين”.

المحلل الاستراتيجي د. #أحمد_الشهري

مدرستنا السياسية السعودية عمرها 3 قرون، وتسبق الولايات المتحدة، وترتكز على الكتاب والسنة، واللُّحمة بين الشعب والقيادة هي ركيزتها الثانية العظمى..

#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ#برنامج_ياهلا@jalmuayqil pic.twitter.com/Nd7fgHiHsf — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 6, 2018

وكان محمد بن سلمان قد أشاد بعلاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في حديث لبلومبيرغ: “أحب العمل معه.. يجب تقبل المديح والنقد من الاصدقاء”.

ورد “ابن سلمان” على اتهام “ترامب” بأن السعودية لا تدفع مقابل الدعم العسكري الأمريكي وقال: “نحن نعتقد أن الأسلحة التي لدينا من الولايات المتحدة الأمريكية مدفوعة الثمن وليست مجانية”.