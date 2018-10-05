قالت وسائل إعلام كويتية، إن السلطات الكويتية بدأت تفعيل الحملة الواسعة النطاق، التي أطلقت أمس الخميس، إرضاء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، قالت وزارة الداخلية إنها أحالت عددا من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى النيابة العامة بسبب إساءاتهم إلى المملكة العربية السعودية، بعد تلقيها تقارير موثقة في هذا الشأن من الجهات الأمنية.

وتابعت الصحيفة، أن “الإدارة العامة للمباحث الجنائية تعمل على استدعاء وضبط الأسماء التي طلبت النيابة مثولهم أمامها، ومن بينهم أسامة الخشرم وسامي الفرج وعدد آخر، موضحة أنه “تم رصد تغريدات تسيء للعلاقات الكويتية — السعودية، خلال زيارة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت أخيرا”.

وأضاف المصدر، أن “التحرك جاء من وزارة الداخلية وليس من وزارة الإعلام، باعتبار الأخيرة مسؤولة عن الحسابات والمواقع المرخصة فقط، ولا يقع ضمن مسؤولياتها الحسابات الشخصية”.

وكانت أطلقت وزارة الداخلية الكويتية حملة لإغلاق الحسابات الوهمية التي “تبث إشاعات وأخبار مغلوطة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر في إدارة الجرائم الإلكترونية الكويتية لموقع “القبس الالكتروني” أمس الخميس، إن “وزارة الداخلية ممثلة في مباحث الجرائم الإلكترونية تقوم حاليا بإغلاق كافة الحسابات الوهمية، بناء على شكاوى مقدمة من بعض الجهات الحكومية”، مشيرا إلى أن “هذه الحسابات الوهمية تبث إشاعات وأخبار مغلوطة، بهدف زعزعة الأمن والإساءة والتطاول على قيادات وشخصيات مهمة في البلاد”.

وأوضح المصدر أن “وزارة الداخلية خاطبت موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأبلغتها بمحتوى تلك الحسابات وأنها مجهولة، وبعض أصحابها ليسوا متواجدين في البلاد، ويستخدمون أسماء ورموزا وهمية وهدفها التطاول ونشر معلومات كاذبة وليس لها أساس من الصحة”.

وتقتصر طلبات إغلاق الحسابات التي تقدمها الداخلية الكويتية لشركات التواصل الاجتماعي على “الحسابات الوهمية”، أما الحسابات الشخصية المعروفة والمتواجدة أصحابها ضمن البلاد “فيتم استدعاؤهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأنظمة واللوائح في ارتكابهم مخالفات”، بحسب المصدر.

وبموجب هذا التحرك، أغلقت إدارة الجرائم الإلكترونية عددا من الحسابات الوهمية مثل “جنوب السرة” و”دسمان” و”مرسوم أميري”.

وتداول مغردون أنباء عن فشل زيارة ولي العهد السعودي، وهو الأمر الذي دفع بالخارجية الكويتية إلى إصدار بيان في اليوم التالي للزيارة، أكدت فيه ارتياحها للنتائج الإيجابية للزيارة الناجحة، وأعربت عن أسفها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وخاصة التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول نتائج الزيارة.