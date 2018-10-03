ضجت مواقع التواصل في السعودية عبر وسم “#شركه_ازميل_تاخر_رواتب_الموظفين”، وتداول مغردون صورا وفيديوهات لإطلاق نار خلال مظاهرات لعمال شركة “إزميل” بمشروع أجيال أرامكو في مدينة الظهران، حيث كانوا يحتجون على تأخر رواتبهم أكثر من ستة أشهر.

#شركه_ازميل_تاخر_رواتب_الموظفين هذا حدث اليوم في الشركة الي انا موظف فيها ( ازميل ) 7 شهور بدون رواتب للاجانب والسعوديين 5 شهور … انا ضد اعمال التخريب الي صارت اليوم …ً مهندس سعودي في ازميل pic.twitter.com/SBxZEyJStn — 🕊🖤 (@Ll_6ii) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وأعرب العديد من المغردين عن غضبهم وسخطهم على النظام السعودي الذي يبعثر أموال الشعب على “الجزية” المدفوعة لترامب وحرب اليمن.

انا من الناس الي تضررت ومرمطو فينا المصاريه لين قلنا بس استقلت من شهر لا اخذت رواتبي المتاخره ولا حقوقي وشهادة الخبره حاطين مسمى غير مسماي الوظيفي للامانه بس ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله يفقرهم #شركه_ازميل_تاخر_رواتب_الموظفين — Adel Almalki (@AAlmalki30) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

#شركه_ازميل_تاخر_رواتب_الموظفين للعلم شركة ازميل اَي موظف يقدم شكوى في وزارة العمل بشأن تأخر رواتبه يقومون بفصله وانهاء خدماته من الشركة ولا يعطونه رواتبه وحقوقه بعد الاستقالة بل يماطلون ضاربين بقانون العمل عرض الحائط الكلمات لاتعبر عما يعانيه الموظفون فيه هذه الشركة — A (@AHTENG1993) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

#شركه_ازميل_تاخر_رواتب_الموظفين

العمال قاموا بتكسير المكاتب في الموقع وتلف محتوياتها بسبب تأخير رواتبها لأكثر من اربع شهور pic.twitter.com/QMNKzqMFmw — A (@AHTENG1993) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وقال المهندس عيد الحربي:”للأسف شركة سمعتها سيئة جدا : تأخير الرواتب . تطفيش الموظفين السعوديين .عدم تطبيق النظام عليهم من قبل مكتب العمل . إيقاف إصدار التأمين الطبي لأفراد عائلة الموظف .”

#شركه_ازميل_تاخر_رواتب_الموظفين

للأسف شركة سمعتها سيئة جدا :

تأخير الرواتب .

تطفيش الموظفين السعوديين .

عدم تطبيق النظام عليهم من قبل مكتب العمل .

إيقاف إصدار التأمين الطبي لأفراد عائلة الموظف .@MLSD_SA @nazaha_gov_sa @MLSD_care @Ahmed_S_Alrajhi — م. عيد الحربي (@EID1408) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

ومن جهته، طالب مغرد آخر بمنح الموظفين رواتبهم المتأخرة، مذكّرا بالحديث الشريف “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”.

الى وزارة العمل والمسؤولين والشركات، ارجو اتباع وصية الرسول صلى الله عليه واله وسلم (اعطو الاجير حقه قبل ان يجف عرقه) #شركه_ازميل_تاخر_رواتب_الموظفين — Hesham Mohammed ♋ (@GoldenKnight313) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

في المقابل، قال المغرد محمد القلاف إن المظاهرات تتواصل بشكل متقطع منذ شهرين، وإن شركة أرامكو تعلم بشأنها، حيث تحاول الشرطة في كل مرة تهدئة الوضع دون وقوع أضرار، لكن المحتجين عمدوا هذه المرة إلى التخريب وتكسير الممتلكات، مما دفع الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء دون التسبب بأي إصابات.

يشار إلى أنه قبل 4أعوام، توقع الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط “بوينت ستيت كابيتول”، زاك شرايبر، انحدار أسعار النفط، وكانت توقعاته في محلها، والآن يُحذر شرايبر من كارثة مالية وشيكة في المملكة العربية السعودية.

عندما يتحدث شرايبر، يستمع إليه الناس، إذ تفيد التقارير بأن تنبؤه في عام 2014 عندما كان سعر برميل النفط يبلغ 100 دولار، أدى إلى ربح شركته مليار دولار.

وانخفض سعر النفط في نهاية المطاف إلى ما يصل إلى 26 دولارا للبرميل في فبراير 2016، ما خلق أزمة في السعودية وغيرها من الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل في ميزانياتها، وخفضت المملكة بالفعل الانفاق وسارعت لجمع النقد، ويعتقد شرايبر أن الأوضاع على وشك أن تزداد سوءاً.

إذ قال شرايبر في مؤتمر الاستثمار “سون” السنوي الـ21، قبل عامين: “أمام السعودية عامين أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار،” متوقعا أن المملكة ستواجه “إفلاسا هيكليا” لأنها تواجه تهديدات مزدوجة من التزامات الإنفاق الضخمة والنفط الرخيص، وعلق “لا عجب أنها يستدينون بمبالغ ضخمة.”