عبّر النائب في مجلس الأمة الكويتي، صالح أحمد عاشور، عن تقديره للدور الذي تقوم به سلطنة عمان لـ”نزع فتيل الحرب بين أمريكا وإيران”.
وقال في تغريدةٍ له عبر “تويتر” إن السلطنة تعمل على تجنيب المنطقة حرباً يدفع الجميع فاتورتها.
وأضاف أن “هذه السياسات الحكيمة التي تريدها الشعوب للحفاظ على ثرواتها، فشكرا للسلطان قابوس والشعب العماني”.
نقدر الدور الكبير الذى لعبته سلطنه عمان بنزع فتيل الحرب بين أمريكا وإيران وتجنب المنطقه حرب الجميع يدفع فاتورتها وهذه السياسات الحكيمه التي تريدها الشعوب للحفاظ على ثرواتها فشكرا للسلطان قابوس والشعب العماني
— صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) ٣١ يوليو ٢٠١٨
وأعلن وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي أن السلطنة مستعدة لتقديم المساعدة لتجنب الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
وقال يوسف بن علوي في تصريحاتٍ لقناة الجزيرة: ”ليس لدينا رسالة من أحد، سواءً من الإيرانيين أو من الإدارة الأمريكية، وفي اعتقادي من الممكن أن يبدأ حوار، وأعتقد أن الطرفين بحاجة وسط خضم هذه الإنشغالات إلى أن يجدوا الفرصة في أن لا يدخلوا في صراع غير مفيد لهم أو للمنطقة”.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن الوزير يوسف بن علوي اجتمع في واشنطن مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي و جون بولتون مستشار الامن القومي الاميركي كل على حدة.
ولفتت إلى أن المباحثات مع الجانب الأمريكي لم تكن بمعزل عن المشكلات المعقدة التي تعاني منها المنطقة في سياق ضرورة مشاركة الجميع للوصول لحلول لهذه المشكلات.
معالي الوزير #يوسف_بن_علوي يجتمع في #واشنطن مع #مايك_بومبيو وزير الخارجية الأميركي و #جون_بولتون مستشار الامن القومي الاميركي كل على حدة.
المباحثات مع الجانب الأمريكي لم تكن بمعزل عن المشكلات المعقدة التي تعاني منها المنطقة في سياق ضرورة مشاركة الجميع للوصول لحلول لهذه المشكلات. pic.twitter.com/xMF8O8dXQ2
— وزارة الخارجية (@MofaOman) ٣١ يوليو ٢٠١٨
3 تعليقات علي “نائب كويتي: عُمان تعمل على تجنيب المنطقة حرباً يدفع الجميع فاتورتها .. شكراً للسلطان ولشعبه”
دفع الفاتورة للحروب بدأت من عندكم في الكويت! دفعتم لصدام لكي يهاجم إيران ! ثم دفعتم لأمريكا لتدمر العراق مئات المليارات بينما كان العراق يطلب تعويض عن نفطه المسروق من الكويت بضعة مليارات! ودفعتم مبلغ باهظ فاتورة حرب احتلال العراق عام 2003م ! واليوم وصلت لسن الرشد وعرفتم اهمية تجنيب المنطقة الحروب ودفع فواتيرها! ولكن ألا تعلم ان مسقط وعمان تدفع فواتير جلوس طهران في طاولة المفاوضات! ما الفرق هذا يسرق بالحرب وذلك يسرق بالسلم ! الأمر سيان!
افتخر بأني عمانيهه
هزاب المدلس
أنت تقول أن طاولتنا فاضيه ما فيهاش رز يعني ايش بيسرقوا وقت السلم بس انت إلطم وزيد اللطم حبتين.