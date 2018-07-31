كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين بأن السلطات السعودية اعتقلت الداعية والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء عبد العزيز الفوزان، بعد أيام من منعه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر.

وقال حساب “معتقلي” الرأي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تأكد لنا أن السلطات السعودية اعتقلت الدكتور #عبدالعزيز_الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وذلك على خلفية التغريدة التي أبدى فيها رأيه بقمع المشايخ والدعاة وحذر فيها من “التطبيل” .

🔴 تأكد لنا أن السلطات السعودية اعتقلت الدكتور #عبدالعزيز_الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وذلك على خلفية التغريدة التي أبدى فيها رأيه بقمع المشايخ والدعاة وحذر فيها من "التطبيل" . pic.twitter.com/8Y80h89ujr — معتقلي الرأي (@m3takl) July 30, 2018

وأكد الحساب في تدوينة أخرى على أنه “باعتقال الدكتور #عبدالعزيز_الفوزان، يرتفع عدد المعتقلين تعسفياً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود لأكثر من 15 أستاذاً جامعياً منهم: د. محمد سعود البشر د. خالد العجيمي د. عبدالمحسن الأحمد د. عبدالعزيز العبداللطيف د. عبداللطيف الحسين”.

▪️باعتقال الدكتور #عبدالعزيز_الفوزان، يرتفع عدد المعتقلين تعسفياً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود لأكثر من 15 أستاذاً جامعياً منهم:

د. محمد سعود البشر

د. خالد العجيمي

د. عبدالمحسن الأحمد

د. عبدالعزيز العبداللطيف

د. عبداللطيف الحسين pic.twitter.com/0A3cRUEdtu — معتقلي الرأي (@m3takl) July 30, 2018

وسبق أن أكد حساب “معتقلي الرأي” قبل أيام بأن السلطات أصدرت قرارا بمنع الداعية والأكاديمي بمعهد القضاء الدكتور عبد العزير الفوزان من السفر وكذلك منعه من استخدام جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب حملة تحريض ضده، متوقعا صدور قرار قريب بإيقافه عن العمل واعتقاله.

وقال “معتقلي الرأي” في تدوينات له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تأكد لنا أن السلطات السعودية فرضت منع السفر على الدكتور #عبدالعزيز_الفوزان، ومنعته من التغريد أو النشر على أية وسيلة تواصل اجتماعي، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة صدور قرار بطي قيده الوظيفي، ومصادرة المؤسسات والمواقع الإعلامية التي يشرف عليها، ونخشى من الأسوأ : اعتقاله!!”.

🔴 تأكد لنا أن السلطات السعودية فرضت منع السفر على الدكتور #عبدالعزيز_الفوزان، ومنعته من التغريد أو النشر على أية وسيلة تواصل اجتماعي، ومن المتوقع خلال الساعات القادمة صدور قرار بطي قيده الوظيفي، ومصادرة المؤسسات والمواقع الإعلامية التي يشرف عليها،ونخشى من الأسوأ : اعتقاله!! pic.twitter.com/b7fZ27knr2 — معتقلي الرأي (@m3takl) July 22, 2018

يشار إلى أنه وعلى الرغم من تطبيله لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصمته عما فعله مع غيره من زملائه الدعاة والشيوخ، يبدو أن “أبن سلمان” لم يستطع تحمل تغريدة له هاجم فيه ما وصفها بـ”الحرب الشعواء” على الدين.

وقال “الفوزان” في تدوينة له فتحت عليه أبوب “جهنم” من الذباب الإلكتروني ورؤسائهم من دعاة الليبرالية:” مع هذه الحرب الشعواء على الدين والقيم إياك أن تكون ظهيرا للمجرمين أو يحملك حب المال والجاه على مداهنتهم وتزيين باطلهم فتخسر الدنيا والآخرة

“وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا>> ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا”.

مع هذه الحرب الشعواء على الدين والقيم إياك أن تكون ظهيرا للمجرمين أويحملك حب المال والجاه على مداهنتهم وتزيين باطلهم فتخسر الدنياوالآخرة

"وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحيناإليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا

ولولاأن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا"

اللهم ثبتنا على الحق — أ.د. عبد العزيز الفوزان (@Abdulazizfawzan) July 16, 2018

التغريدة السابقة والتي أعقبها بسلسلة أخرى واعظة أثارت جدلا واسعا، حيث اعتبرها البعض وبينهم نخب ثقافية ودينية، تحريضًا على الدولة وقراراتها الأخيرة المتعلقة بالانفتاح على الفعاليات الفنية والترفيهية.

ونقلت صحيفة “الرياض” السعودية عن مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سليمان أبا الخيل، قوله إن الجامعة التي يدرّس الفوزان في المعهد العالي للقضاء التابع لها، الفقه المقارن، تتابع ما كتب عضو هيئتها التدريسية من تغريدات وما أعقبها من ردود.

وقال “أبا الخيل” إن ما قام به الفوزان دون أن يذكر اسمه بشكل صريح، “يعتبر تدخلًا فيما لا يعنيه”، بدعوى النصح في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفور تداول تصريحات “أبا الخيل”، تفاجأ المتابعون بتغريدة جديدة لـ”الفوزان” تؤكد تعرضه إما للفصل من الجامعة او استدعائه للتحقيق، مع تأكيد مصادر على اعتقاله.

وقال “الفوزان” في تغريدة لقيت تفاعلاً لافتاً من متابعيه الذين يتجاوز عددهم مليون متابع، “أحبتي في كل مكان لا تنسوني من صالح دعواتكم وحسبنا الله ونعم الوكيل”.