تعرض لاعب يوفنتوس الإيطالي النجم المغربي مهدي بن عطية لموقف محرج عندما تجاهلت عارضتان طلبه لمصافحتهما، خلال مراسم احتفال الفريق بإحراز السيدة العجوز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، السبت.

Me approaching women pic.twitter.com/e143HXu4Nv — Nooruddean (@BeardedGenius) ٢٠ مايو ٢٠١٨

وأثناء صعود النجم المغربي إلى منصة التتويج لاستلام ميداليته، حاول مصافحة إحدى العارضات التي كانت تقف على بداية سلم المنصة، لكنها تجاهلته، ولتدارك الموقف مد بنعطية يده لعارضة أخرى، إلا أنها رفضت بدورها مصافحته، وارتسمت على محياه علامات الإحراج، بعدما وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه.

وشهدت هذه المباراة مشاعر مختلطة بين الفوز بإحراز اللقب السابع للدوري الإيطالي ووداع جانلويجي بوفون حارس وقائد يوفنتوس المخضرم الجماهير بالدموع عقب مباراته الأخيرة مع الفريق والتي انتهت بالفوز على ضيفه فيرونا.