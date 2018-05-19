تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة حديثة للأمير ، وهو يصلي في قصره برفقة زوج ابنته وحفيده بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ إفراج “ابن سلمان” عنه من الريتز كارلتون وإخضاعه لمراقبة شديدة.

 

 

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع والتي أشار البعض إلى أنها التقطت بالأمس، “ابن نايف” مع حفيده الأمير عبدالله بن سعود بن فهد ويتقدمهم بالصلاة زوج ابنته الأمير نايف بن تركي بن عبدالله.

 

 

وأشار البعض إلى أنه صار من الصعب عليهم الصلاة جماعة في المسجد حتى في رمضان، فلجأوا للصلاة في البيت.

 

 

 

وكان الملك سلمان أطاح بابن أخيه محمد بن نايف من منصب ولي العهد واستبدله بابنه ، محدثا ما يشبه الزلزال، ومخالفا بذلك عرفا استمر لعقود داخل العائلة الملكية الحاكمة، فيما يتعلق بآلية وراثة الملك فيها.

 

وأصدر الملك أمرا بإقالة محمد بن نايف من منصبه كوزير للداخلية، حيث كان لحين من الزمن يتربع على عرش أقوى الأجهزة الأمنية في المملكة، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية وإخضاعه لمراقبة شديدة.

 

يذكر أن “ابن نايف” تولى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2012 وحتى 21 يونيو2017، في حين شغل ولاية العهد أيضاً خلال الفترة من 29 أبريل 2015 وحتى 21 يونيو 2017.