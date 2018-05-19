تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة حديثة للأمير محمد بن نايف، وهو يصلي في قصره برفقة زوج ابنته وحفيده بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ إفراج “ابن سلمان” عنه من الريتز كارلتون وإخضاعه لمراقبة شديدة.

سمو الأمير محمد بن نايف ال سعود حفظه الله وفك أسره في معتقله pic.twitter.com/LfrdToBaXU — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) May 19, 2018

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع والتي أشار البعض إلى أنها التقطت بالأمس، “ابن نايف” مع حفيده الأمير عبدالله بن سعود بن فهد ويتقدمهم بالصلاة زوج ابنته الأمير نايف بن تركي بن عبدالله.

الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في صورة حصرية اليوم مع حفيده الأمير عبدالله بن سعود بن فهد ويتقدمهم بالصلاة الأمير نايف بن تركي بن عبدالله زوج أبنته#محمد_بن_نايف pic.twitter.com/YL2TgvcTpZ — نايف غازي الشيباني (@N_GH_N) May 18, 2018

وأشار البعض إلى أنه صار من الصعب عليهم الصلاة جماعة في المسجد حتى في رمضان، فلجأوا للصلاة في البيت.

واضح من الصورة صعب عليهم الصلاة جماعة في المسجد الله يكون بعونهم — 🇰🇼العتيبي Q8 🇰🇼 (@AL_shaibani_kw) May 18, 2018

اللهم اني استودعتك النايف محمد فاحفظه وانت خير الحافظين اللهم تولي اموره ولا تكله الي نفسه طرفة عين — #محمد_بن_نايف ❤️ (@maio_007) May 18, 2018

وكان الملك سلمان أطاح بابن أخيه محمد بن نايف من منصب ولي العهد واستبدله بابنه محمد بن سلمان، محدثا ما يشبه الزلزال، ومخالفا بذلك عرفا استمر لعقود داخل العائلة الملكية الحاكمة، فيما يتعلق بآلية وراثة الملك فيها.

وأصدر الملك أمرا بإقالة محمد بن نايف من منصبه كوزير للداخلية، حيث كان لحين من الزمن يتربع على عرش أقوى الأجهزة الأمنية في المملكة، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية وإخضاعه لمراقبة شديدة.

يذكر أن “ابن نايف” تولى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2012 وحتى 21 يونيو2017، في حين شغل ولاية العهد أيضاً خلال الفترة من 29 أبريل 2015 وحتى 21 يونيو 2017.