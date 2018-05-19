وصلت شهرة المسلسل التركي التاريخي “” لمستوى غير مسبوق، لدرجة متابعته بشغف من قبل زعماء ورؤساء عدة دول، حيث وجه دعوة خاصة لطاقم العمل لزيارة بلاده.

 

وأوضح كاتب ومنتج المسلسل “” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن العديد من زعماء العالم يتابعون المسلسل بإعجاب، بعد عرضه في عشرات الدول المترجم إلى لغاتها.

 

وأضاف “بوزداغ”: “الرئيس مادورو أعجب بالمسلسل ويقوم بمتابعته عبر القنوات الإسبانية”.

 

 

ونشر”بوزداغ”،  صورة “مادورو” التي التقطها بجانب علم قبيلة “” التي يتزعمها “”.

 

ووجه الكاتب التركي دعوة للرئيس “مادورو” لزيارة موقع تصوير “قيامة أرطغرل”، مؤكداً أن الأخير سيزور الموقع في أول زيارة سيجريها إلى تركيا.

 

وتواصل الرئيس الفنزويلي مع طاقم المسلسل قبل أسبوع عبر سفير بلاده في ، خوسيه غريغوريو رييس.

 

وتابع”بوزداغ”: “أرسل لنا تحية عبر صورة ملتقطة مع علم قبيلة قايي، والآن يدعونا إلى للقيام بمشاريع مشتركة”، مؤكدا “سنذهب إلى هناك في أقرب وقت ممكن، ونجري لقاءات حول مشاريع مشتركة”.