وصلت شهرة المسلسل التركي التاريخي “قيامة أرطغرل” لمستوى غير مسبوق، لدرجة متابعته بشغف من قبل زعماء ورؤساء عدة دول، حيث وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعوة خاصة لطاقم العمل لزيارة بلاده.

وأوضح كاتب ومنتج المسلسل “محمد بوزداغ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن العديد من زعماء العالم يتابعون المسلسل بإعجاب، بعد عرضه في عشرات الدول المترجم إلى لغاتها.

وأضاف “بوزداغ”: “الرئيس مادورو أعجب بالمسلسل ويقوم بمتابعته عبر القنوات الإسبانية”.

Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim. pic.twitter.com/DzzFPsyuyL — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) May 18, 2018

ونشر”بوزداغ”، صورة “مادورو” التي التقطها بجانب علم قبيلة “قايي” التي يتزعمها “أرطغرل”.

ووجه الكاتب التركي دعوة للرئيس “مادورو” لزيارة موقع تصوير “قيامة أرطغرل”، مؤكداً أن الأخير سيزور الموقع في أول زيارة سيجريها إلى تركيا.

وتواصل الرئيس الفنزويلي مع طاقم المسلسل قبل أسبوع عبر سفير بلاده في أنقرة، خوسيه غريغوريو رييس.

وتابع”بوزداغ”: “أرسل لنا تحية عبر صورة ملتقطة مع علم قبيلة قايي، والآن يدعونا إلى فنزويلا للقيام بمشاريع مشتركة”، مؤكدا “سنذهب إلى هناك في أقرب وقت ممكن، ونجري لقاءات حول مشاريع مشتركة”.