في واقعة جديدة تثبت تجبر “عيال زايد” وفجورهم، وفي نموذج جديد لنفس السياسة التي يتبعها الاحتلال مع الفلسطينيين، منعت القوات الإماراتية باليمن الصيادين من الإصطياد بسواحلهم اليمنية بعد احتلالها بزعم دعم الشرعية.

 

ووفقا لوسائل إعلام يمنية، فإن القوات الإماراتية أمرت قواتها الموالية لها بمنع الصيد في عدن وبعدها في “الخوخة” وتبعتهم سقطرى.

 

 

وبالأمس تم منع الصياديين اليمنيين في المكلا وتم اعتقال 60 صياداً بعد ان نظموا وقفة احتجاجية ضد منعهم من الصيد، وقد اودعتهم في معتقلها الخاص بمطار الريان بالمهرة.

 

وعلق الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية على الأمر، وجها رسالة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بقوله:”الاحتلال الظبياني يمنع اليمني من السمك، كما يمنع المحتل الصهيوني الفلسطينيين في #غزة من الصيد بيسر وسهولة.”

 

وتابع ساخرا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”شكرا رئيس محمد بن زايد”

 

 

وكانت أزمة كبيرة قد اندلعت بين الحكومة اليمنية ودولة حين أرسلت الأخيرة قواتها إلى محافظة سقطرى وسيطرت على مطارها ومينائها، بالتزامن مع وجود بن دغر وعدد من قيادات الحكومة في الجزيرة.

 

وتقع سقطرى في المحيط الهندي على بعد نحو 350 كلم قبالة السواحل الجنوبية لليمن.