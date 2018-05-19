في واقعة جديدة تثبت تجبر “عيال زايد” وفجورهم، وفي نموذج جديد لنفس السياسة التي يتبعها الاحتلال مع الفلسطينيين، منعت القوات الإماراتية باليمن الصيادين من الإصطياد بسواحلهم اليمنية بعد احتلالها بزعم دعم الشرعية.

ووفقا لوسائل إعلام يمنية، فإن القوات الإماراتية أمرت قواتها الموالية لها بمنع الصيد في عدن وبعدها في “الخوخة” وتبعتهم سقطرى.

ماهي مصلحة #الامارات بمنع الصيادين اليمنيين من الإصطياد بسواحلهم اليمنية ؟

سابقاً منعت الصيد في عدن وثم في الخوخة وثم في سقطرى وبالأمس في المكلا واعتقلت 60 صياداً بعد ان نظموا وقفة احتجاجية ضد منعهم من الصيد، وقد اودعتهم في معتقلها الخاص بمطار #الريان. pic.twitter.com/KBrzLa57il — غربال (@gherbalh) May 18, 2018

وبالأمس تم منع الصياديين اليمنيين في المكلا وتم اعتقال 60 صياداً بعد ان نظموا وقفة احتجاجية ضد منعهم من الصيد، وقد اودعتهم في معتقلها الخاص بمطار الريان بالمهرة.

وعلق الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية على الأمر، وجها رسالة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بقوله:”الاحتلال الظبياني يمنع اليمني من صيد السمك، كما يمنع المحتل الصهيوني الفلسطينيين في #غزة من الصيد بيسر وسهولة.”

وتابع ساخرا في تغريدته التي رصدتها (وطن):”شكرا رئيس اليمن محمد بن زايد”

الإحتلال الظبياني يمنع اليمني من صيد السمك، كما يمنع المحتل الصهيوني الفلسطينيين في #غزة من الصيد بيسر وسهولة.

شكرا رئيس اليمن محمد زايد @MohamedBinZayed https://t.co/zTd0PQo61g — عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) May 19, 2018

وكانت أزمة كبيرة قد اندلعت بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات حين أرسلت الأخيرة قواتها إلى محافظة سقطرى وسيطرت على مطارها ومينائها، بالتزامن مع وجود بن دغر وعدد من قيادات الحكومة في الجزيرة.

وتقع سقطرى في المحيط الهندي على بعد نحو 350 كلم قبالة السواحل الجنوبية لليمن.