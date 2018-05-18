في واقعة مؤسفة تعكس ما وصل له حال علماء الأمة من انحدار وسقوط بعد أن تَخّلوْا عن الحديث عما يشغل بال ووجدان الشعوب، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لإمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني وهو يحدث متابعيه عن فوائد الشاي الأخضر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد زعم “الكلباني” أنه تفاجأ بمعلومات عن الشاي الأخضر وأراد مشاركة متابعيه بها قبل أن يظهر أحد مدعي الطب البديل ويطلب منه الكلباني الحديث عن فوائد الشاي، ليتضح بأنها شركة تقوم بإنتاجه، في حين لجأت للكلباني ليروج لها منتجها.

نترككم مع عادل الكلباني ومعلومات مهمة عن الشاي الاخضر ودوره في التخفيف من أزمة فلسطين والسكوت عن ضياع القضية الفلسطينية 😬 الأقصى بأيدى الصهاينة مُكبل والشيخ مشغول بفوائد الشاي الأخضر .. pic.twitter.com/rlgWWOCaVM — علماء السلطان (@HDMshk) ١٧ مايو ٢٠١٨

مقطع الفيديو أثار موجة ضد عادل الكلباني، حيث تساءل المغردون عن الاسباب التي تدعوا العلماء لنشر مثل هذه الفيديوهات التي تنقص من هيبتهم، مشيرين لمشاركته السابقة في افتتاح بطولة البلوت مؤكدين على أنه سقط من عيون الجميع.

الشاي الأخضر ولعبة البلوت من الاولويات عندهم الأقصى امر ثانوي — om thawab (@omthawab1) ١٧ مايو ٢٠١٨

يا أخي بل قل من يجبرهم على وضع مثل هذه المقاطع؟!

هل لتحقير صورة العالم …لا،سيما أن كل من رفض او أبى هو في السجن…؟!

لم يكونوا معتادين حسبما نعرف على التغريد بمثل هذه المقاطع التافهة في مثل هذه الأوقات التي تمر فيها الأمة بمحن تغير من معالمها؟! الأمر فعلا فيه إن…. — Hanaan kamaal (@kamaal_hanaan) ١٧ مايو ٢٠١٨

دعايه اعلان على شكل معلومه — faisal (@coffee83688139) ١٧ مايو ٢٠١٨

شو قصة علماء الدين مع الإعلانات التجارية واحد شاي واحد فراخ — Salaheddin (@Salahed10140445) ١٨ مايو ٢٠١٨