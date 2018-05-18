في واقعة مؤسفة تعكس ما وصل له حال علماء الأمة من انحدار وسقوط بعد أن تَخّلوْا عن الحديث عما يشغل بال ووجدان الشعوب، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لإمام الحرم المكي السابق، وهو يحدث متابعيه عن فوائد .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد زعم “الكلباني” أنه تفاجأ بمعلومات عن الشاي الأخضر وأراد مشاركة متابعيه بها قبل أن يظهر أحد مدعي ويطلب منه الكلباني الحديث عن فوائد الشاي، ليتضح بأنها شركة تقوم بإنتاجه، في حين لجأت للكلباني ليروج لها منتجها.

مقطع الفيديو أثار موجة ضد عادل الكلباني، حيث تساءل المغردون عن الاسباب التي تدعوا العلماء لنشر مثل هذه الفيديوهات التي تنقص من هيبتهم، مشيرين لمشاركته السابقة في افتتاح بطولة البلوت مؤكدين على أنه سقط من عيون الجميع.

 