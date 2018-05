في واقعة تعكس مدى البلطجة السياسية التي يمارسها، أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرهن استمرار دعم بلاده للمغرب في الصراع مع جبهة “البوليساريو” على إقليم الصحراء بانسحاب الرباط من المنافسة على استضافة مونديال 2026.

ونقلت صحيفة “الأسبوع” المغربية عن الدبلوماسي المغربي الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إن “ترامب” أبلغه بذلك خلال جلسة شخصية جمعت بينهما مؤخرا.

وأضاف المصدر: “لم يكن ترامب متخفيا في هذه اللعبة التي أرادت إزاحة الترشيح المغربي مباشرة (من المنافسة على استضافة المونديال)، وهو يحدد من جديد موقع المملكة في الخريطة الأمريكية إيذانا بالتدخل في استراتيجية المملكة بأفريقيا وفي باقي الملفات”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن دعمه للملف المشترك بين بلاده وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026، مهددا الدول التي تنوي تأييد ملف المغرب.

وقال في تدويننة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “اشتركت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك في ملف قوي لاستضافة كأس العالم 2026؛ سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائما عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا بما في ذلك في الأمم المتحدة؟”.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

