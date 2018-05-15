علق الداعية التونسي المعروف بشير بن حسن، على تصريحات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي قال فيها إنه لاحظ تغيرا في طعم “ماء زمزم”، حيث هاجم الملك بقوله لأنه ممزوج بدماء اليمنيين وشهداء القدس.

وكان الملك سلمان بحسب صحيفة “عكاظ”، قد دعا المسؤولين للمحافظة على جودة مياه زمزم، مشيرا إلى أنه لاحظ تغيرا في طعم ماء هذا النبع.

ودون الداعية التونسي بشير بن حسن، في منشور له عبر صفحته الشخصية بفيس بوك مهاجما العاهل السعودي ما نصه:”فعلا تغير عليك طعم ماء زمزم لأنه ممزوج بدماء جيرانك اليمنيين الذين تقتلهم يوميا و بدماء شهداء القدس التي بعتها لاعداء الله ورسوله”

وتابع مشيرا لإمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس:”هاهو شيخك السديس يطمئنك أن ماء زمزم خال تماما من الشوائب !”

وكشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبد العزيز تساءل فيه للاطمئنان على سلامة ونقاء ماء هذا النبع قائلا: “كأني ألاحظ تغيرا في طعم ماء زمزم.. هل تضيفون عليه شيئا؟ حافظوا على جودة ماء زمزم”.

ونقلت الصحيفة عن السديس إشارته إلى أن “هناك مشروعا تطويريا كبيرا لخادم الحرمين الشريفين لسقيا زمزم، بحيث يكون ماء زمزم في متناول الجميع وبسعر رمزي مع طرح عبوات متنوعة عبر منظومة جديدة للقضاء على السوق السوداء والغش في ماء زمزم”.

وأوضح أيضا أن “مشروع تظليل ساحات المسجد الحرام والمطاف سيرى النور قريبا”، لافتا إلى “وجود أكثر من 10 آلاف من القوى العاملة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خلال شهر رمضان المبارك”.