بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة، تشييع جثامين الشهداء الـ60 الذين ارتقوا أمس الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيليّ على حدود قطاع غزة، خلال مسيرة العودة، التي قابلها قناصة الإحتلال بالرصاص الحيّ والقنابل الخانقة.

#صور| زحف للعودة بنصف جسد وعاد شهيداً.. الشهيد المُقعد فادي أبو صلاح الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس شرق خانيونس جنوب #غزة. pic.twitter.com/AxDe8ScO93 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) ١٥ مايو ٢٠١٨

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث قتل 59 شخصا وجرح أكثر من 2200 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.

وشُيّعت الرضيعة الفلسطينية ليلى الغندور، البالغة ثمانية أشهر، إثر استنشاقها، أمس غازاً مسيلاً للدموع، بينما كانت مع والدتها، خلال مواجهات على الحدود.

ولم يتضح على الفور إلى أي حد كانت أسرة غندور قريبة من الحدود.

وقالت وزارة الصحة إن والدتها تنشَّقت أيضاً الغاز المسيل للدموع، ونقلت إلى مستشفى “الشفاء” بمدينة غزة لتلقّي العلاج.

” يدمي القلب” #صور وداع الشهيدة الرضيعة ليلى انور الغندور (8 شهور) التي ارتقت اثر استنشاقها للغاز الذي تلقيه قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق غزة. pic.twitter.com/FionDlfBOx — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) ١٥ مايو ٢٠١٨

وكان من بين المصابين في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيليّ على حدود غزة، “12 صحفياً، اثنان منهم في حالة الخطر، و17 مسعفاً أصيبوا بالرصاص”، وأن هناك “54 جريحاً في حالة حرجة جداً”.بحسب وزارة الصحة الفلسطينية

واليوم الثلاثاء، عمّ الإضراب الشامل المحافظات الفلسطينية حداداً على أرواح شهداء مجزرة غزة أمس.

واستنكرت دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، أمس الاثنين، المجزرة الإسرائيلية بحق مسيرات سلمية فلسطينية على حدود غزة، منددة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وأعلنت تركيا استدعاء سفيريها في واشنطن وتل أبيب للتشاور، على خلفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ومجزرة غزة.

كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حدادا وطنيا في تركيا لمدة ثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء؛ من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما أعلنت جنوب افريقيا استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، في أعقاب المجزرة.

وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن ايرلندا استدعت السفير الاسرائيلي عقب مجزرة غزة.