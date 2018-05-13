أثارت تغريدة أطلقها الكاتب السعودي “المتصهين” , جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قوله إن هي العدو وليس .

 

وكتب آل الشيخ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, الجمعة الماضية جاء فيها ” لو ضربت إسرائيل إيران في عقر دارها ونشبت حرب بينهما، سأقف مع إسرائيل بعقلي و وجداني، فعدونا الاول هو إيران لا اسرائيل، وبجب ان يعرف عرب الشمال هذه الحقيقة ..”

ولاقت التغريدة استياء المغردين الامر الذي دفعهم لمهاجمته..

 

ودخل الكاتب الإسرائيلي على الخط بإعادة نشر تغريدة آل الشيخ مناصرا له ومشيدا بما كتبه، حيث غرد كوهين على حسابه على “تويتر” قائلا:” “حفظ الله آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذه هي الأصالة التميمية المضرية الحمراء المعهودة في نجد العذية ، شكراً لك أيها الكاتب الألمعي محمد آل الشيخ نحن وأنتم في نفس الخندق كلنا “.

ولم ينسى كوهين ان يضع في نهاية تغريدته الأعلام وإسرائيل وأمريكا معا.

 