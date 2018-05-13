أثارت تغريدة أطلقها الكاتب السعودي “المتصهين” محمد آل الشيخ, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قوله إن إيران هي العدو وليس إسرائيل.

وكتب آل الشيخ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, الجمعة الماضية جاء فيها ” لو ضربت إسرائيل إيران في عقر دارها ونشبت حرب بينهما، سأقف مع إسرائيل بعقلي و وجداني، فعدونا الاول هو إيران لا اسرائيل، وبجب ان يعرف عرب الشمال هذه الحقيقة ..”

لو ضربت اسرائيل ايران في عقر دارها ونشبت حرب بينهما، سأقف مع اسرائيل بعقلي و وجدتني، فعدونا الاول هو ايران لا اسرائيل، وبجب ان يعرف عرب الشمال هذه الحقيقة .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) May 12, 2018

ولاقت التغريدة استياء المغردين الامر الذي دفعهم لمهاجمته..

ودخل الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين على الخط بإعادة نشر تغريدة آل الشيخ مناصرا له ومشيدا بما كتبه، حيث غرد كوهين على حسابه على “تويتر” قائلا:” “حفظ الله آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذه هي الأصالة التميمية المضرية الحمراء المعهودة في نجد العذية ، شكراً لك أيها الكاتب الألمعي محمد آل الشيخ نحن وأنتم في نفس الخندق كلنا “.

حفظ الله آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذه هي الاصاله التميمية المضرية الحمراء المعهودة في نجد العذية ، شكراً لك أيها الكاتب الألمعي محمد آل الشيخ نحن وأنتم في نفس الخندق كلنا 🇮🇱🇺🇸🇸🇦 https://t.co/DqTtlo7tcS — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) May 12, 2018

ولم ينسى كوهين ان يضع في نهاية تغريدته الأعلام السعودية وإسرائيل وأمريكا معا.