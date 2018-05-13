تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، قالوا إنه لحريق ضخم شب في برج سكني وسط دبي بالإمارات، ما دفع السلطات لإخلاء المبنى من السكان بعدما التهمت النيران الطوابق السفلية الخمس.

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حريق ضخم في برج زن تاور في منطقة المارينا بالإمارات .

.#الإمارات #مارينا

. pic.twitter.com/nQuT5FYRX4 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 13, 2018

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن فرق الدفاع المدني أخلى برجاً سكنياً في المدينة، عقب اندلاع حريق ضخم فيه، مؤكداً عدم تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وقال المكتب الإعلامي، في تغريدة عبر “تويتر”، “تتعامل فرق الدفاع المدني في دبي حالياً مع حادث حريق شب في برج زين تاور، في منطقة المارينا”.

وأضاف، “قامت الفرق المختصة بإخلاء المبنى، ولا يوجد أي تقارير عن تسجيل أي إصابات”.

وتقع منطقة المارينا (مرسى دبي) في وسط دبي الجديدة، قرب مدينة دبي للإعلام والجامعة الأمريكية ودبي للإنترنت؛ وصمم المكان ليحاكي منطقة “كونكورد المحيط الهادي” في فانكوفر بكندا.

وتتضمن المنطقة أبراجاً سكنية عملاقة وفيلات سكنية فاخرة، ويعتبر من أكبر الموانئ الاصطناعية على مستوى العالم.