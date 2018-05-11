ردت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس على تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد التي أقر فيها بحق إسرائيل فيما أسماه “الدفاع عن نفسها”، في أعقاب هجومها الأخير على سوريا وإعلانها تدمير البنى التحتية الإيرانية فيها.

وقالت “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” رداع على “ابن أحمد”:” لست مضطرا لتبجيل عدو حتى تنكي عدوا آخر!”.

لست مضطرا لتبجيل عدو حتى تنكي عدوا آخر! https://t.co/5Q5MAlsy57 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) ١٠ مايو ٢٠١٨

وأضافت في تدوينة أخرى تعليقا على إشادة وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا بتصريحات وزير الخارجية البحريني: “يستقوي الصهيوني ببضعة تصريحات علنية ولقاءات سرية وإخفاقات عربية حتى يسارع لإعلان النصر في فلسطين المحتلة!لم يتّعظ من التاريخ ولا من الكتب السماوية ولا من الطبيعة:ما بُني على باطل هو باطل!الاحتلال باطل سواء غرّد معكم وزير بحريني او نهريني او دفع مبس ثمن صفقة قرن او ثرثر ترمب او لا”.

يستقوي الصهيوني ببضعة تصريحات علنية ولقاءات سرية وإخفاقات عربية حتى يسارع لإعلان النصر في فلسطين المحتلة!لم يتّعظ من التاريخ ولا من الكتب السماوية ولا من الطبيعة:ما بُني على باطل هو باطل!الاحتلال باطل سواء غرّد معكم وزير بحريني او نهريني او دفع مبس ثمن صفقة قرن او ثرثر ترمب او لا — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) ١١ مايو ٢٠١٨

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا قد أشاد بتغريدة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد التي أقر فيها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وقال “قرا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ان رد وزير خارجيه البحرين @khalidalkhalifa ان لكل بلد الحق في الدفاع عن نفسه لا يقل عن دعم تاريخي لإسرائيل ضد العدوان الإيراني”.

وأضاف قائلا:” ويعكس هذا الدعم التحالف الجديد في الشرق الأوسط-وهذا هو الوقت الوحيد الذي تشكل فيه دوله إسرائيل جزءا هاما من هذا التحالف.

התגובה של שר החוץ של בחריין @khalidalkhalifa שכל מדינה רשאית להגן על עצמה היא לא פחות מתמיכה היסטורית בישראל מול התוקפנות האיראנית.

תמיכה זו משקפת את הקואלציה החדשה הנרקמת במזרח התיכון –

רק שהפעם מדינת ישראל היא חלק חשוב בתוך הקואליציה הזו, הודות לפעילות הברוכה של רה”מ בנושא. — איוב קרא (@ayoobkara) ١٠ مايو ٢٠١٨

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد الملقب بـ”برميل البحرين”, قد صرح الخميس أن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.