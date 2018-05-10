رد ناشطون عمانيون بقوة على محاولات الأمارات المتتالية سرقة وتزييف التاريخ العماني، والتي كان آخرها نسب شخصية “المهلب بن أب صفرة” إليها.

وفي أعقاب الندوة الدولية التي شارك فيها عبد العزيز محمد الرواس، المستشار الثقافي للسلطان قابوس بن سعيد للرد على اداعاءات الإمارات الكاذبة، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #المهلب_بن_ابي_صفره”، احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة، أكدوا فيه على عمانية “المهلب” مقدمين الكثير من الحجج والدلائل التي تؤكد أصله، مستنكرين ما تقوم به الإمارات من عبث بالتاريخ، وداعين لوضع حد لمثل هذه الأمور.

سوف ننتظر سراق التاريخ ليغيرو على شخصية تاريخية عمانية أخرى لنستيقض من سباتنا وننتفض لتلك الشخصية التاريخية العمانية لنعود لسباتنا الاختياري مرة أخرى.

للأسف ذلك ديدنهم وهذا حالنا.. #المهلب_بن_ابي_صفره#المهلب_بن_أبي_صفرة_العُماني — محمود المعشري (@mmzmsala) May 10, 2018

عصفور يطير خلف نسر ظنا منه أن النسر يهرب منه…ليست مشكلتنا اذا كان تاريخك عصفوراً لكن لا تحاول التعدي على تاريخ عمان العظيم لأن النسر قد انتبه #المهلب_بن_ابي_صفره — Muatasem Hamed (@muata1993) May 10, 2018

دائماً وفي كل العصور ، ان من لا يملك تاريخ يسعى جاهداً لسرقة تاريخ الاخرين ، او انه يسعى لتدمير تاريخ الآخرين

وهذا ما يحصل في كثير من الدول#المهلب_بن_ابي_صفره — فارِس النِضَال (@ahmed_87_asd) May 10, 2018

#المهلب_بن_ابي_صفره

"رماح المهلب تأبى التكسر"

لقد ولد المهلب بن أبي صفرة الأزدي في #عمان التاريخية.

وخرج للجهاد من عمان التاريخية. ولقي وجه ربه ، وسماء جزيرة العرب لا تعرف إلا الراية الأموية وراية عُمان

فالتاريخ ينطق بعمانيته pic.twitter.com/H16tpDDdPN — مالك المدحاني (@ka2EpiNmx4sByHg) May 10, 2018

#المهلب_بن_ابي_صفره المهلب بن أبي صفره عماني شاء من شاء وأبى من أبى والناس ألي مو عاجبهم هالكلام يجربعون من الخليج العربي — هدوء ناطق (@knxW1mK4A6CPq8R) May 10, 2018

#المهلب_بن_ابي_صفره مالفت انتباهي في هذا الهاشتاق ان المغردون الذين تاهوا في الارض ٤٠ عاما والمطلبلون الذين لازالوا تائهين امتنوا عن المشاركه لان المستشار نطق فألجم وبين فأوجع . — basim albalushi (@basim69) May 10, 2018

#المهلب_بن_ابي_صفره

انتهاء المعضله وعقد النقص لدى الجاره.

اعتقد لن تنتهي الا بتغير الاسم الى ساحل عمان — دلتاsll🇴🇲 (@omansllD) May 10, 2018

يقال "أحذر من الحليم إذا غضب"!!

صمتنا طويلاً ونحن نعلم ونشاهد العبث والسرقة للتاريخ ظناً منا أن يكون هناك تقديراً وأحتراماً للكبار ولكن بلغ السيل الزبا !!

احذروا من غضب إمبرواطورية مسحت بأقوى جيوش العالم "البرتغاليين" أحذروا ف التاريخ لا يرحم !! #المهلب_بن_ابي_صفره — أقم صلاتك قبل مماتك (@nadra48153869) May 10, 2018

وكان المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، الذي أنتجته أبو ظبي قد أشعل خلافاً بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث أكد الأخرون أن أبوظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، وهو يروي سيرة حياة الرجل الذي لعب دوراً بارزاً في التاريخ الإسلامي بوصفه أحد أركان الدولة الأموية، في حين يعود نسب السلطان قابوس، حاكم عُمان، إلى هذا القائد.

وتعتمد أبو ظبي على كتاب “المهلّب من دبا إلى مطلع الشمس”، من تأليف وتحقيق د.رياض نعسان آغا، وزير الثقافة السوري الأسبق، لتثبت إماراتية الرجل.

وكان عبد العزيز بن محمد الرواس، مستشار السلطان قابوس بن سعيد للشؤون الثقافية، قد علق على الأمر بقوله: إن “التاريخ ليس إرثاً لأحد، ولكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها”.

وقال الرواس إن ندوة المهلب بن أبي صفرة “جاءت لوقف الاعتداء على الأسلاف وعلى تاريخ رجال عِظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه”.

وخاطب الإماراتيين بقوله: “إذا أردتم العودة إلى أصولكم العُمانية فمرحباً بكم. لكن، لا تزوّروا التاريخ”.