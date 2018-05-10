رد ناشطون عمانيون بقوة على محاولات الأمارات المتتالية سرقة وتزييف التاريخ العماني، والتي كان آخرها نسب شخصية “المهلب بن أب صفرة” إليها.

 

وفي أعقاب الندوة الدولية التي شارك فيها عبد العزيز محمد الرواس، المستشار الثقافي للسلطان قابوس بن سعيد للرد على اداعاءات الإمارات الكاذبة، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” ”، احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة، أكدوا فيه على عمانية “المهلب” مقدمين الكثير من الحجج والدلائل التي تؤكد أصله، مستنكرين ما تقوم به الإمارات من عبث بالتاريخ، وداعين لوضع حد لمثل هذه الأمور.

وكان المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، الذي أنتجته قد أشعل خلافاً بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث أكد الأخرون أن أبوظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها.

 

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، وهو يروي سيرة حياة الرجل الذي لعب دوراً بارزاً في التاريخ الإسلامي بوصفه أحد أركان الدولة الأموية، في حين يعود نسب السلطان قابوس، حاكم عُمان، إلى هذا القائد.

 

وتعتمد أبو ظبي على كتاب “المهلّب من دبا إلى مطلع الشمس”، من تأليف وتحقيق د.رياض نعسان آغا، وزير الثقافة السوري الأسبق، لتثبت إماراتية الرجل.

 

وكان عبد العزيز بن محمد الرواس، مستشار السلطان قابوس بن سعيد للشؤون الثقافية، قد علق على الأمر بقوله: إن “التاريخ ليس إرثاً لأحد، ولكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها”.

 

وقال الرواس إن ندوة المهلب بن أبي صفرة “جاءت لوقف الاعتداء على الأسلاف وعلى تاريخ رجال عِظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه”.

 

وخاطب الإماراتيين بقوله: “إذا أردتم العودة إلى أصولكم العُمانية فمرحباً بكم. لكن، لا تزوّروا التاريخ”.