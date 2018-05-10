زعم استاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا الشهيرة وأحد الكتاب والمحللين المثيرين للجدل أسعد أبو خليل بأن ولي العهد محمد بن سلمان قد دفع تكاليف الصواريخ التي استهدفت بها إسرائيل البنى التحتية الإيرانية في سوريا فجر الخميس.

وقال “أبو خليل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أجزم ان محمد بن سلمان يدفع ثمن الصواريخ التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي. أجزم”.

أجزم ان محمد بن سلمان يدفع ثمن الصواريخ التي يطلقها العدوّ الاسرائيلي. أجزم. — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) May 10, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” لاحظوا ولاحظن مسار مواقع التواصل العربيّة: نهينُ العدوّ الاسرائيلي ونعبّرُ عن معاداتِه فتردّ…مواقع المباحث السعوديّة دفاعاً عن العدوّ أو باثّة التشويش. التنسيقُ لا لبسَ فيه”.

لاحظوا ولاحظن مسار مواقع التواصل العربيّة: نهينُ العدوّ الاسرائيلي ونعبّرُ عن معاداتِه فتردّ…مواقع المباحث السعوديّة دفاعاً عن العدوّ أو باثّة التشويش. التنسيقُ لا لبسَ فيه. — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) May 10, 2018

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أنه قصف أكثر من خمسين هدفا تابعا لإيران في سوريا فجر اليوم الخميس، في ما وصفها بأكبر وأوسع عملية عسكرية ينفذها هناك خلال العقد الأخير، في حين أطلقت صواريخ من الأراضي السورية على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وفي الرواية الإسرائيلية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن ما حصل فجر اليوم هو أن إيران حاولت مهاجمة مواقع في “منطقة سيادية إسرائيلية” بحسب تعبيره، لكن أيا من صواريخها لم يصل إلى هدفه وأسقطت جميعا داخل الأراضي السورية.

وذكر “ليبرمان” في تصريحاته أن الجيش الإسرائيلي ضرب معظم البنى التحتية للإيرانيين في سوريا، معربا عن أمله في “أن نكون انتهينا من هذا الفصل، وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة”، وأضاف أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تحول سوريا إلى “خط مواجهة أول”

ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فقد قصف الجيش الإسرائيلي موقعا للاستخبارات الإيرانية التابعة لفيلق القدس، وقيادة لوجستية للفيلق، وموقعا عسكريا ولوجستيا للفيلق في الكسوة بريف دمشق.

واستهدف القصف أيضا معسكرا إيرانيا شمال دمشق، ومخازن أسلحة إيرانية بمطار دمشق الدولي، وموقع رصد إيرانيا، ومنصة صواريخ قال إنها أطلقت عشرين صاروخا على مواقع عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى مضادات أرضية تابعة لقوات النظام السوري.

وقالت وكالة “سانا” السورية الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية دمرت عددا من الصواريخ الإسرائيلية، ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت هدفها ودمرت موقعا للرادار ومستودعا للذخيرة، بعد أن استهدفت عددا من كتائب الدفاع الجوي.

كما قال التلفزيون السوري إن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت محيط مطار الخلخلة واللواء 150 في محافظة السويداء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن عشرين صاروخا أطلقت من سوريا لاستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية متقدمة في الجولان، لكنه نفى وقوع أي إصابات في صفوف قواته المحتشدة هناك، وأكد أن ذلك القصف -الذي نسبه إلى فيلق القدس الإيراني- لم يستهدف أي موقع مدني، وأن القوات الإسرائيلية اعترضت تلك الصواريخ قبل دخولها أجواء الجولان.