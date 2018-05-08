أثارت نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي تصدرتها قوائم حزب الله وحلفائه حسرة “برميل البحرين” خالد بن أحمد آل خليفة الذي اعتبرها رياح صفراء تصفر ليل لبنان على حد قوله.

وقال “بن أحمد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الرياح الصفراء تصفر في ليل بيروت . اللهم إنَّا استودعناك أهلها”.

الرياح الصفراء تصفر في ليل بيروت . اللهم إنَّا استودعناك أهلها #لبنان — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 7, 2018

ليرد عليه الكاتب الصحفي القطري أحمد السليطي، مؤكدا بأن ما أفرزته نتيجة الانتخابات كان بسبب سياسات السعودية الرعناء بقيادة “المراهقين” الذين يتبعون سياسة ولي عهد أبو ظبي، بحسب قوله.

وقال “السليطي” في تدوينة له ردا على “آل خليفة”:”خبز خبزتيه يالرفله اكليه هذه نتيجة إجبار الحريري على الإستقالة وما نتج من إضعاف تيار المستقبل هذي نتيجة دخول المراهقين للسياسة بسبب رغبة آباءهم بتوريث الحكم هذي نتيجة وجود مستشارين الوناسة وطبّالين الاعلام بقصر الحكم هذي نتيجة من يتبع التقية السياسية لشيطان العرب القادم مذهل أكثر”.

خبز خبزتيه يالرفله اكليه

هذي نتيجة إجبار الحريري على الإستقالة وما نتج من إضعاف تيار المستقبل

هذي نتيجة دخول المراهقين للسياسة بسبب رغبة آباءهم بتوريث الحكم

هذي نتيجة وجود مستشارين الوناسة وطبّالين الاعلام بقصر الحكم

هذي نتيجة من يتبع التقية السياسية لشيطان العرب

القادم مذهل أكثر https://t.co/AcrlJ9kGse — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) May 8, 2018

يشار إلى أن حزب الله كان المستفيد الأكبر مما أفرزته نتائج الانتخابات بعد تمكنه مع حليفه رئيس البرلمان نبيه بري من حصد معظم المقاعد العائدة للطائفة الشيعية، إضافة إلى فوز حلفاء له في عدد من دوائر بيروت والبقاع والشمال والجنوب من طوائف مختلفة.

وفي تعليقه على ما أفرزته الانتخابات، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر لله إن هذا الحضور النيابي للمقاومة وحلفائها يشكل ضمانة كبيرة لحماية معادلة الشعب والجيش والمقاومة الكفيلة بحماية البلد.

واعتبر أن الحملة ضد حزبه أعطت نتائج عكسية ودفعت مناصريه إلى التصويت بكثافة أكبر، مشددا على أن النتائج أثبتت أن “بيئة المقاومة” وقفت إلى جانب الحزب “ولم تعاقبه”.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قد أعلن مساء الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن “النتائج في عكار لا تزال بحاجة لساعات للإعلان عنها، لأن هناك إعادة لبعض صناديق الاقتراع”.

وذكر المشنوق خلال مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن النتائج، أن “نتائج الانتخابات الرسمية خلال 48 ساعة ستكون على موقع الوزارة الإلكتروني”، لافتا إلى أن “التكتل الوطني الحر حصل على 29 مقعدا، وحزب الله وحركة أمل حصلا على 29 مقعدا”.

وأضاف أن “تيار المستقبل حصل على 21 مقعدا، والقوات اللبنانية 17 مقعدا، والحزب التقدمي الاشتراكي 8 مقاعد”.