سخر ناشطون بمواقع التواصل من المبالغة الإماراتية في التغطية الإعلامية، لحياة نجل حاكم دبي الشخصية لدرجة الترويج له وهو يتناول طعامه ويتنزه في بلاد أوروبا وكأنه حدث ضخم ينتظره الإماراتيين بشغف.

ونشرت عدة مواقع إماراتية إخبارية على رأسها موقع “إرم” الذي تديره المخابرات الإماراتية، مقاطع فيديو وصور نشرها ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على صفحاته بمواقع التواصل أثناء قضائه وقتًا بصحبة آخرين في ولاية شيكاغو الأمريكية، كنوع من أنواع (التطبيل) لابن الحاكم.

وظهر “حمدان” وهو يفترش الرصيف مع آخرين ليتناولوا وجبات سريعة

ويقوم نجل محمد بن راشد حاليًا بجولة سياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأخص في شيكاغو ونورث كارولينا.

وسبق أن أثار نشر موقع “ستيب فيد” الناطق بالإنجليزية صور لولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد وهو يتناول ساندوتشًا من البرجر المقدم في ورق مطلي بالذهب. !

وأثارت الصور التي تناقلها الموقع حينها، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, مؤكداً أن ولي عهد دبي شوهد وهو يأخذ قضمة من ساندوتش البرجر المطلي بالذهب في المهرجان العالمي “DXB” نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت الموقع إلى أن تكاليف ساندوتش واحد من البرجر المقدم، تعادل ثمن تذكرة رحلة طيران من دبي إلى الدوحة. !

واستغرب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من حالة البذخ والاسراف والتفاخر التي يمارسها حكام الإمارات.. داعين إلى وضع حد لممارساتهم.