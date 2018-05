أكد لي النجم القادم بقوة #محمد_فضل_شاكر ، ان والده ملك الإحساس #فضل_شاكر العائد فنيا، سيشدو غناء شارة مسلسل #لدينا_أقوال_أخرى من بطولة النجمة #يسرا والذي سيعرض في #رمضان 2018 من كلمات #مدحت_العدل، وألحان #عمرو_مصطفى .. ونحن بالانتظار. #ربيع_هنيدي #lifestyleblogger #like4like #دراما #news #lebanon #egypt

