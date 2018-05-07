كشف “محمد”، نجل النجم اللبناني فضل شاكر، عودة أبيه للغناء مرة أخرى، من خلال تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للممثلة المصرية “يسرا” والذي يعرض خلال شهر رمضان.

ونشر الصحفي اللبناني ربيع هنيدي عبر “إنستجرام” صورةً لمحادثة بينه وبين محمد فضل شاكر، قائلًا: “أكد لي النجم القادم بقوة محمد فضل شاكر، أن والده ملك الإحساس فضل شاكر العائد فنيا، سيشدو غناء شارة مسلسل لدينا أقوال أخرى من بطولة النجمة يسرا والذي سيعرض في رمضان 2018 من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى.. ونحن بالانتظار”.

ونشر “هنيدي” صورةً حصرية لفضل شاكر في أحدث اطلالة له بعد ان عاد للساحة الفنية.

يشار إلى أنّ فضل شاكر أطل بداية أبريل/نيسان الماضي، في وثائقي “حكاية طويلة” والذي عُرض على 3 أجزاء، متحدثًا عن نيته تسليم نفسه للقضاء اللبناني شرط أن يضمن محاكمة عادلة، مؤكدًا على براءته ونيته العودة مجددًا للغناء.