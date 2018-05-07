كشف “محمد”، نجل النجم اللبناني ، عودة أبيه للغناء مرة أخرى، من خلال تتر مسلسل “لدينا أقوال أخرى” للممثلة المصرية “” والذي يعرض خلال شهر رمضان.

 

ونشر الصحفي اللبناني عبر “إنستجرام” صورةً لمحادثة بينه وبين ، قائلًا: “أكد لي النجم القادم بقوة ، أن والده ملك الإحساس فضل شاكر العائد فنيا، سيشدو غناء شارة من بطولة النجمة يسرا والذي سيعرض في رمضان 2018 من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى.. ونحن بالانتظار”.

ونشر “هنيدي” صورةً حصرية لفضل شاكر في أحدث اطلالة له بعد ان عاد للساحة الفنية.

يشار إلى أنّ فضل شاكر أطل بداية أبريل/نيسان الماضي، في وثائقي “حكاية طويلة” والذي عُرض على 3 أجزاء، متحدثًا عن نيته تسليم نفسه للقضاء اللبناني شرط أن يضمن محاكمة عادلة، مؤكدًا على براءته ونيته العودة مجددًا للغناء.