تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر خروج الالاف من أهالي جزيرة سقطرى اليمنية احتجاجا على الاحتلال الإماراتي للجزيرة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رفع أهالي الجزيرة الأعلام اليمنية، معبرين عن وقوفهم مع الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، هاتفين “بالروح بالدم نفديك يا يمن”.

من جانبه أكد شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى سليمان شلولها أن هذه المظاهرات هي رسالة تحذير للغازي الأجنبي الإماراتي، متوعدا أبو ظبي ببراكين من الغضب.

قلنا لكم امس رسالتنا ستكون اليوم قوية وسيكون لنا لقاءات مع #الشرعية ضد اَي غازي اجنبي إمارتي وهذه براكين الغضب السقطري #سقطرى_لن_تصبح_الاماره_الثامنه #سقطرى_مع_الشرعية #سقطرى_يمنية #رحيل_الامارات_مطلبنا pic.twitter.com/7QEz6iWnk4 — الشيخ سليمان شلولها شيخ سقطرى (@soktraV) May 7, 2018

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قد أصدر بيانا السبت، نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اعتبر فيه الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمرا غير مبرر.

من جانبها، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية بأن الحكومة اليمنية الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي تدرس طرد الإمارات من تحالف دعم الشرعية، وذلك في أعقاب الأزمة التي فجرتها أبو ظبي باحتلالها لجزيرة سقطرى خلال تواجد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر فيها.

وقال مسؤول يمني للوكالة إن حكومته تدرس بعث رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من التحالف العربي، في وقت انتهى الاجتماع الأول بين اللجنة السعودية والحكومة اليمنية بأرخبيل سقطرى اليمنية دون نتائج، وذلك عقب نشر الإمارات المئات من قواتها في الجزيرة دون موافقة الحكومة اليمنية.

وأضاف المصدر أن اللجنة السعودية غادرت سقطرى بالفعل، وأن الحكومة اليمنية أبلغت اللجنة السعودية بضرورة مغادرة القوات الإماراتية الأرخبيل.