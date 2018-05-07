تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر خروج الالاف من أهالي جزيرة سقطرى اليمنية احتجاجا على الاحتلال الإماراتي للجزيرة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رفع أهالي الجزيرة الأعلام اليمنية، معبرين عن وقوفهم مع الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، هاتفين “بالروح بالدم نفديك يا يمن”.

من جانبه أكد شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى أن هذه المظاهرات هي رسالة تحذير للغازي الأجنبي الإماراتي، متوعدا أبو ظبي ببراكين من الغضب.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قد أصدر بيانا السبت، نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اعتبر فيه الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمرا غير مبرر.

 

من جانبها، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية بأن الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي تدرس طرد من تحالف دعم الشرعية، وذلك في أعقاب الأزمة التي فجرتها أبو ظبي باحتلالها لجزيرة سقطرى خلال تواجد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر فيها.

 

وقال مسؤول يمني للوكالة إن حكومته تدرس بعث رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من ، في وقت انتهى الاجتماع الأول بين اللجنة والحكومة اليمنية بأرخبيل سقطرى اليمنية دون نتائج، وذلك عقب نشر الإمارات المئات من قواتها في الجزيرة دون موافقة الحكومة اليمنية.

 

وأضاف المصدر أن اللجنة السعودية غادرت سقطرى بالفعل، وأن الحكومة اليمنية أبلغت اللجنة السعودية بضرورة مغادرة القوات الإماراتية الأرخبيل.