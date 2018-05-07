تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع  فيديو مرعب يكشف لحظة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له شاب من قبيلة الأردنية ذائعة الصيت في وسط شارع مكة الشهير.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أكثر من ثمانية شباب وهم يقومون بالاعتداء على الشاب مستخدمين العصي والهراوات والأسلحة البيضاء وسط ذهول المارة وعدم تدخل أي أحد منهم لإنقاذه من بين أيديهم.

 

وأظهر الفيديو تهشيم رأس الضحية وطعنه وضربه بقسوة، في ظل عدم تواجد أي قوة أمنية في الشارع، حيث ترك الضحية ينزف حتى جاءت إحدى السيدات وحاولت إفاقته دون جدوى.

 

من جانبها، كشفت وسائل الإعلام الأردنية بأنه تم نقل الضحية  للمستشفى في حالة خطرة جدا فيما قالت مديرية الامن العام أنها بدأت التحقيق في الحادثة.

 

ووفقا للتحقيقات الأولية التي كشفتها مصادر لوسائل الإعلام المحلية، فإن الإعتداء قاده ضابط بجهاز أمني مع اقرباء له على خلفية قيام الضحية بتقديم الحماية لامرأة حاول الضابط استغلالها.

 

وأكدت التقارير بأن المجرم الذي قام الاعتداء الذي أثار غضب الشارع الاردني يعمل في مؤسسة مهمة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الضحية ايضا من الشخصيات المعروفة في قبيلة بني صخر التي تعتبر من ابرز قبائل الاردن.

 

وفي نفس السياق، يبدو أن القضية تحولت إلى مسارها العشائري، حيث أكدت وسائل الإعلام المحلية بأن أبناء بني صخر وعشيرة الفايز قد تداعوا منذ صباح الاثنين لإجتماع في مقرهم الرئيسي بالقرب من مدينة مادبا وفي قاعة الشيخ مثقال الفايز لمناقشة ما وصف بالإعتداء الآثم وفي وضح النهار على أحد ابناء القبيلة ولأسباب تتعلق بنخوته العربية وتقديمه الحماية لامرأة بسيطة.

الجريمة النكراء أشعلت موجة غضب على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث استنكر المغردون استغلال السلطة في الاعتداء على مواطن أعزل، في حين عبر آخرون عن خشيتهم من الفلتان الامني الذي بدأ يتسلل إلى ، مطالبين بضرورة محاسبة من وصفوهم بـ”الكلاب المسعورة”.

 