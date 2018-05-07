تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مرعب يكشف لحظة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له شاب من قبيلة بني صخر الأردنية ذائعة الصيت في وسط شارع مكة الشهير.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أكثر من ثمانية شباب وهم يقومون بالاعتداء على الشاب مستخدمين العصي والهراوات والأسلحة البيضاء وسط ذهول المارة وعدم تدخل أي أحد منهم لإنقاذه من بين أيديهم.

وأظهر الفيديو تهشيم رأس الضحية وطعنه وضربه بقسوة، في ظل عدم تواجد أي قوة أمنية في الشارع، حيث ترك الضحية ينزف حتى جاءت إحدى السيدات وحاولت إفاقته دون جدوى.

من جانبها، كشفت وسائل الإعلام الأردنية بأنه تم نقل الضحية للمستشفى في حالة خطرة جدا فيما قالت مديرية الامن العام أنها بدأت التحقيق في الحادثة.

ووفقا للتحقيقات الأولية التي كشفتها مصادر لوسائل الإعلام المحلية، فإن الإعتداء قاده ضابط بجهاز أمني مع اقرباء له على خلفية قيام الضحية بتقديم الحماية لامرأة حاول الضابط استغلالها.

وأكدت التقارير بأن المجرم الذي قام الاعتداء الذي أثار غضب الشارع الاردني يعمل في مؤسسة مهمة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الضحية ايضا من الشخصيات المعروفة في قبيلة بني صخر التي تعتبر من ابرز قبائل الاردن.

وفي نفس السياق، يبدو أن القضية تحولت إلى مسارها العشائري، حيث أكدت وسائل الإعلام المحلية بأن أبناء بني صخر وعشيرة الفايز قد تداعوا منذ صباح الاثنين لإجتماع في مقرهم الرئيسي بالقرب من مدينة مادبا وفي قاعة الشيخ مثقال الفايز لمناقشة ما وصف بالإعتداء الآثم وفي وضح النهار على أحد ابناء القبيلة ولأسباب تتعلق بنخوته العربية وتقديمه الحماية لامرأة بسيطة.

الجريمة النكراء أشعلت موجة غضب على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث استنكر المغردون استغلال السلطة في الاعتداء على مواطن أعزل، في حين عبر آخرون عن خشيتهم من الفلتان الامني الذي بدأ يتسلل إلى الأردن، مطالبين بضرورة محاسبة من وصفوهم بـ”الكلاب المسعورة”.

الكثره تغدر الشجاعه#زيد_الفايز ذنبه انه دافع عن من التجأ إليه

يجب محاسبة هذه الكلاب المسعوره وكلنا امل بأن هذه الدوله دولة مؤسسات وسيتم معاقبة هذه النكرات

وكلنا ثقة بحكمة قبيلة بني صخر عامه والفايز خاصه فهم أهل الحل والعقد

حفظ الله الأردن قيادةََ وشعباً وجيشاََ pic.twitter.com/5EKxwJYlaw — Al Majal Hashem(Bani Tamim) (@MajalHashem) May 6, 2018

الإعتداء اليوم إليّ حصل ع أحد أبناء الفايز "بني صخر" في مجمع جبر كشف عن كمية فساد مخيفة فعلاً !! وعشيرة بني صخر دعت لعقد إجتماع عصر اليوم لبحث الحادثة في ديوان الشيخ مثقال الفايز — moath (@Ma7seeri) May 6, 2018

غطرسة….!

ليس الاعتداء على رجل من بني صخر في وضح النهار، من قبل مسؤول يستند إلى منصبه، قضية عشائرية،لكن كيف فلتت البلد إلى هذا الدرك من الفوضى، مسؤول آخر يسب خالق الأردنيين واحدا واحد،… https://t.co/pGgql1EHcT — محمد حسن العمري (@pharmomari) May 7, 2018

#زيد_الفايز

الكثير يفكر انه الموضوع يخص بني صخر فقط ولكن الموضوع من الأساس انه كل صاحب سلطه قاعد يتطاول على الضعيف

كما قيل من تغدى صويحبي تعشاني

،، بعيد عن شيابنا الي ياخذون الموضوع بصبر . الجميل ان كل بني صخر اليوم قلوبهم على بعض …. الساعه 4 موعدنا 🌸💕 — مسلم 🇯🇴 33 12 (@Rmufms) May 7, 2018

الصراحة فرع الشوابكة هذا ليس أول مرة يرتكب زعرنات من هذا النوع قبلها اعتدى النائب زيد الشوابكة واخوته على عامل مصري في العقبة بطريقة قذرة جدا لكن هالمرة وقعتهم مع بني صخر وتربايتهم في الطريق. — 🇦🇷🇦🇷محمد الرفاعي (@MohaAlRefai) May 7, 2018

#بني_صخر. حسبي الله ونعم الوكيل غدارين عيال الكلب عشره على واحد لونهم رجال ماغدروه غدر بس ربي ياخذ حقك يازيد منهم انت رجل وموقفك يرفع الراس دافعت عن الدخيله وجوك غدر عيال الكلب الجبنا عشره وعصي وسكاكين على واحد حسبي الله عليهم — سجى الفايز🇯🇴❤️ (@AlfaeyzSaja) May 7, 2018

لما يكون الامن والامان بالبلد مجرد كذبة

والبلطجية والزعران ماخذين مجدهم

لا تستنوا من الدولة تاخذ حق بني ادم

وحق زيد سامي الفايز

بني صخر يعرفون كيف يجيبونه

سلملي على امن وامان🙋🏻‍♂️.

#بني_صخر — ﴿عَ الصصخري♚. (@_97_97) May 6, 2018