تشهد محافظة “مادبا” الأردنية الآن أعمال شغب واسعة شملت وقطع للطرق العامة بالمحافظة، بعد نشوب حرب بين عشيرتين بعد الاعتداء على شاب.

 

 

 

وتداول ناشطون أردنيون مقطع فيديو، يظهر إطلاق مجموعة مسلحة أعيرة نارية في منطقة “جرينة الشوابكة” وحطموا محلات تجارية وكانوا يتجولون في المنطقة بمركبات لا تحمل لوحات.

 

#شاهد | أعمال شغب تخللها إطلاق عيارات نارية في منطقة "جرينة الشوابكة" في محافظة #مأدبا.

#شاهد | أعمال شغب تخللها إطلاق عيارات نارية في منطقة "جرينة الشوابكة" في محافظة #.

Posted by Khaberni on Monday, May 7, 2018

 

وكان الشاب زيد الفايز تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص في شارع مكة غربي العاصمة ، وانتشر مقطع فيديو أمس الأحد يوثق الحادثة، وسط جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

وتطورت القضية، اليوم الإثنين، حيث أخذت بعدًا عشائريًا، وشهدت منطقة “جرينة الشوابكة” وهي عائلة المعتدين، أعمال شغب تخللها إطلاق نار في الهواء، وتحطيم واجهة محلين تجاريين وإشارة ضوئية ومركبات ومحطة وقود.

 

 

وأعلن مصدر أمني، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية حددت هوية 8 أشخاص شاركوا في الاعتداء، مؤكدة أنها ألقت القبض على 5 منهم، فيما يجري البحث عن البقية.

 

 

 

وقال مصدر أمني إن “فريقًا تحقيقيًا خاصًا في قيادة أمن إقليم العاصمة باشر التحقيق في ملابسات قضية الاعتداء بالضرب على أحد المواطنين من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء تواجده بالشارع العام بالقرب من مجمع جبر، حيث تمكن الفريق من تحديد هوية 8 ممن اشتركوا بالاعتداء عليه، وجرى ضبط 5 منهم وبوشر التحقيق معهم والبحث جارٍ عن الباقين”.

 

 

 

 

وأضاف المصدر أن “التحقيقات في الحادثة وما رافقها من أحداث مستمرة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية، والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل وإحالتها للقضاء ليتم الفصل فيها”.

 

 

 

 

وأصدر مدعي عام غرب عمان، الإثنين، قرارًا في وقت سابق بمنع النشر في القضية “استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

 