تشهد محافظة “مادبا” الأردنية الآن أعمال شغب واسعة شملت إطلاق نار وقطع للطرق العامة بالمحافظة، بعد نشوب حرب بين عشيرتين بعد الاعتداء على شاب.

مادبا قبل شوي..

الله يسترنا ويهدي النفوس يارب pic.twitter.com/wcDQW6di9U — Melad Haddad ® (@MrHaddadz) May 7, 2018

وتداول ناشطون أردنيون مقطع فيديو، يظهر إطلاق مجموعة مسلحة أعيرة نارية في منطقة “جرينة الشوابكة” وحطموا محلات تجارية وكانوا يتجولون في المنطقة بمركبات لا تحمل لوحات.

وكان الشاب زيد الفايز تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص في شارع مكة غربي العاصمة عمان، وانتشر مقطع فيديو أمس الأحد يوثق الحادثة، وسط جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان قبيلة #بني_صخر اول رد بعد البيان وصل في مناطق الشوابكة في مادبا … وذلك ليتعلم كل شخص أن يشكل عصابة ويعتدي على شخص أعزل.#نشامى_بني_صخر pic.twitter.com/4MGmt0s64K — عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) May 7, 2018

وتطورت القضية، اليوم الإثنين، حيث أخذت بعدًا عشائريًا، وشهدت منطقة “جرينة الشوابكة” وهي عائلة المعتدين، أعمال شغب تخللها إطلاق نار في الهواء، وتحطيم واجهة محلين تجاريين وإشارة ضوئية ومركبات ومحطة وقود.

وأعلن مصدر أمني، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية حددت هوية 8 أشخاص شاركوا في الاعتداء، مؤكدة أنها ألقت القبض على 5 منهم، فيما يجري البحث عن البقية.

اللهم اني استودعتك مادبا واهلها

يارب سلم وجيب العواقب سليمه — جـ,ـلـ,ـنـ,ـآر🇯🇴 🇵🇸 (@jolnar121) May 7, 2018

وقال مصدر أمني إن “فريقًا تحقيقيًا خاصًا في قيادة أمن إقليم العاصمة باشر التحقيق في ملابسات قضية الاعتداء بالضرب على أحد المواطنين من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء تواجده بالشارع العام بالقرب من مجمع جبر، حيث تمكن الفريق من تحديد هوية 8 ممن اشتركوا بالاعتداء عليه، وجرى ضبط 5 منهم وبوشر التحقيق معهم والبحث جارٍ عن الباقين”.

#مادبا #الاردن#بني صخر تكسير محلات وباصات وتدمير محطة جرينه للشوابكة لا حول ولا قوة الا بالله الله يستر هالليلة — Omar husain (@Omarhusain5) May 7, 2018

الفايز مسكرين طريق مادبا الشرقي

و الشوابكة مسكرين طريق مادبا الغربي

غير الطخ وتكسير الباصات و السيارات https://t.co/7m5yS3jVSf — ثامِر أبو هاني (@ThamerAbuHani) May 7, 2018

#فيديو

بني صخر اليوم قطعو طريق الواصل بين مادبا و جرينة .. وامهلت الحكومة 3ايام من اجل القبض على المتورطين بالاعتداء على ابن الفايز pic.twitter.com/nh7FI1XqgL — ᎢᎪᎡᎬQ🇨🇦 ❄️ (@TARiQ_1_) May 7, 2018

وأضاف المصدر أن “التحقيقات في الحادثة وما رافقها من أحداث مستمرة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية، والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل وإحالتها للقضاء ليتم الفصل فيها”.

الحمد لله ع السلامة

انا وصلت من ساعة

وقفتنا الشرطة بعد جسر مادبا وحولوا الطريق باتجاه ام البساتين ثم الطريق الغربي ، وبعد ما وصلت حكولي انه جرينة سكرت — ثامِر أبو هاني (@ThamerAbuHani) May 7, 2018

مدالله للاسف هذه حادثه اعتداءعلى شب من بدو الوسط عند مجمع جبر

امس

الفاعل من مادبا ومعه محموعه زعران — مهدي العون (@mahdialoun) May 6, 2018

وأصدر مدعي عام غرب عمان، الإثنين، قرارًا في وقت سابق بمنع النشر في القضية “استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية”.