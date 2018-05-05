شن مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية مختار الرحبي، هجوما عنيفا على “عيال زايد” بعد العبث الإماراتي في جزيرة “سقطري” وسيطرت القوات الإماراتية باليمن على المنشآت والأهداف الحيوية بالجزيرة فيما يشبه الاحتلال الصريح.

وقال “الرحبي” في مداخلة له على قناة “بلقيس” مخاطبا “عيال زايد”:”هل تقبل الإمارات العربية المتحدة أن تقوم دولة أخرى بما تقوم به في اليمن من إرسال قوات عسكرية وسيطرة على ميناء ومطار سقطري”

وتابع متسائلا:”هل تقبل الإمارات أن تقوم دولة أخرى بدعم فصيل سياسي في أبوظبي او عجمان ويرفعون شعارات الانفصال من دولتهم بالتأكيد لا فلماذا تقوم بهذه الأعمال في اليمن”.

وهاجم “الرحبي” الإمارات قائلا:”الحكومة الشرعية لن تقف مكتوفة الأيدي وليست عاجزة ولا أحد يقبل بهذه الأخلاق الدبلوماسية المهينة، وشدد “على الإمارات أن تتوقف وألا تختبر صبرنا وصبر الحكومة الشرعية، نستطيع أن نفعل وأن نقلب الطاولة على الجميع”.

هل تقبل الإمارات العربية المتحدة ان تقوم دولة أخرى بما تقوم به في اليمن من ارسال قوات عسكرية وسيطرة على ميناء ومطار سقطرى هل تقبل الإمارات أن تقوم دولة أخرى بدعم فصيل سياسي في أبوظبي او عجمان ويرفعون شعارات الانفصال من دولتهم بالتأكيد لا فلماذا تقوم بهذه الأعمال في اليمن pic.twitter.com/ibCyg8yEm5 — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 5, 2018

وقالت مصادر حكومية يمنية أمس، الجمعة، إن لجنة سعودية عليا وصلت محافظة أرخبيل سقطرى، لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات، الذي وصل ذروته اليومين الماضيين.

وأشارت المصادر، لوكالة “الأناضول”، أن وصول اللجنة، جاء بعد تواصل بين الرئيس عبد ربه منصور هادي مع القيادة السعودية، ووضعها أمام الإشكال الحاصل.

كانت مصادر محلية، قد كشفت اليومين الماضيين، وصول قوة إماراتية على متن طائرتين عسكريتين إلى سقطرى، بشكل مفاجئ.

وتتألف القوة من 100 جندي ودبابات سيطرت على مطار الجزيرة والميناء، وأزاحت الموظفين اليمنيين، حسب المصادر.

واعتبر سكان محليون الخطوة الإماراتية إهانة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث طردت القوات الإماراتية القوات اليمنية المكلّفة بحماية المطار وانتشرت في أرجائه.