كشف مستشار ولي عهد أبو ظبي عن مكنون ما يدور في عقول حكام وسياستهم حول جزيرة اليمنية، مُظهرا حقيقة نواياهم ومؤكدا بأن الإجراء الإماراتي الأخير ونشرها لقوات في الجزيرة هو عملية سطو واحتلال.

 

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا ممن ثار لما يجري في الجزيرة:” استيقظوا على سقطرى متأخرين. الأمر محسوم منذ زمن بعيد يا سادة يا كرام”.

تغريدة مستشار “ابن زايد” فتحت عليه بابا من النار، حيث شن العديد من المغردين اليمنيين وعلى رأسهم كتاب وصحفيون هجوما عنيفا على الإمارات، مذكرين إياه بتاريخ بلاده الوليد الذي لم يتجاوز “بسكويت أبو ولد” (نوع من البسكويت ينتج في من قبل أن تحصل الإمارات على استقلالها عام 1971)، في حين وصفه آخرون بالنكرة مشددين بأن مصير سياسات الإمارات في الجزيرة الفشل.

وكانت قوة إماراتية، قد انتشرت مساء الأربعاء، بشكل مفاجئ، في مطار محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، وذلك فور وصولها على متن ثلاث طائرات، بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في المحافظة، الأمر الذي فجر أزمة لم تشهدها العلاقة بين أبو ظبي والحكومة الشرعية من قبل.

 

وقالت مصادر إن قرابة 100 جندي وصلوا إلى مطار سقطرى على متن ثلاث طائرات، ترافقهم آليات عسكرية، وفور وصولهم انتشروا في المطار، وذلك بعد طردهم قوات أمن المطار المنتسبة إلى اللواء الأول مشاة بحري.

 

وأوضحت المصادر أن وصول القوة جاء بشكل مفاجئ، ومن دون تنسيق مع الحكومة الموجودة في المحافظة، أو ترتيب مع السلطات المحلية.

 

وتهيمن دولة الإمارات على جزيرة سقطرى، منذ قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد تدخلها تحت لافتة العمل الإنساني، قبل أن تبسط نفوذها على مختلف القطاعات، بما فيها الأمن والخدمات.

 

وكان ناشطون من أبناء سقطرى قد وجّهوا في وقت سابق رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تتضمّن تجاوزات الإمارات في المحافظة، مطالبين الرئاسة والحكومة الشرعية بوضع حد لها.