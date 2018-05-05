كشف مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله عن مكنون ما يدور في عقول حكام الإمارات وسياستهم حول جزيرة سقطرى اليمنية، مُظهرا حقيقة نواياهم ومؤكدا بأن الإجراء الإماراتي الأخير ونشرها لقوات في الجزيرة هو عملية سطو واحتلال.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ساخرا ممن ثار لما يجري في الجزيرة:” استيقظوا على سقطرى متأخرين. الأمر محسوم منذ زمن بعيد يا سادة يا كرام”.

استيقظوا على سقطرى متأخرين. الأمر محسوم منذ زمن بعيد يا سادة يا كرام. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 5, 2018

تغريدة مستشار “ابن زايد” فتحت عليه بابا من النار، حيث شن العديد من المغردين اليمنيين وعلى رأسهم كتاب وصحفيون هجوما عنيفا على الإمارات، مذكرين إياه بتاريخ بلاده الوليد الذي لم يتجاوز “بسكويت أبو ولد” (نوع من البسكويت ينتج في اليمن من قبل أن تحصل الإمارات على استقلالها عام 1971)، في حين وصفه آخرون بالنكرة مشددين بأن مصير سياسات الإمارات في الجزيرة الفشل.

لم يحسمها اجدادك الفرس ولا الأحباش.. فما بالك بدولة عمرها اصغر من بسكويت ابو ولد.. افيقوا.. كنا نعتقد ان الطرد من الصومال سيجعلكم تعتبروا .. لكن للأسف لا زبتم في غيكم — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 5, 2018

الفشل هو مصيركم يا نكرة — محمد الصالحي (@Mo_Alsalhi) May 5, 2018

هل رأيتم وقاحة أكثر من هذا!؟

الأزمنة والأمكنة والأوطان والمواقف والثوابت غير قابلة للمساومة والتنازل..

العودة للعقل ضرورة ملحة لمن فقد الرشد وبات يغرق في الجنون والحماقة وتقذف به في هوة سحيقة من الوهم والخداع!

اليمن ليست شركة ملاحة، ولا منتجع، ولا حتى ملهى، يمكن العبث بها! — محمد الضبياني (@maldhabyani) May 5, 2018

نعم أستيقظنا متأخرين لأننا أعتقدنا أنكم شركاء وليس لصوص،ولم يعد هنالك خوف على سقطرى بعد يقظتنا وكشفكم متلبسين بالسرقة،ليس بمقدوركم الصمود لأسبوع اذا ما قررنا الكفاح المسلح لإستعادة جزرنا،وستكونوا وحيدين في الحرب فالمملكة والعرب والعالم الحر لن يتورط بحماية لصوص الجزر. — هاشم الاباره (@Hashem_Abarah) May 5, 2018

كنا نظن أن خلفان وقرقاش، هما الوقحان، لكنك الآن، حصدت درجة اكاديمية جديدة على وقاحتك الثلاثية الابعاد. ثق أنك طارئ، وسترحل. — أشرف الفلاحي (@ashalfalahi) May 5, 2018

الامر المحسوم انكم تعيشون في وهم كبير وهم اللصوصية وسرقة الاوطان والذي يدفعكم الى ذلك هو شعوركم بالنقص،

وستعودون من حيث اتيتم تجرون اذيال الهزيمة والعار الذي سيلاحقكم انت امام الشعب اليمني ايها القزم المريض انت امام سيل بشري لن يتوقف حتى يمزقكم إربا إربا عندما يتعلق الامر با ارضة — سالم الحسني (@Adenfreedom17) May 5, 2018

فعلا محسوم من زمان فلا مكان لكم ولن تقبلكم حتى كلاب اليمن ..

انتحرت امبراطوريات عظمى في اليمن ولن تقوى دولة بلا تاريخ ولا تمتلك حتى قرار نفسها أن تسيطر على شبر من اليمن ومازالت بلادكم محكومة من قبل عصابات البلاك ووتر .. اهلا بكم في مقبرة الغزاة .. — أحمد الزرقة (@AhmadALzurqa) May 5, 2018

لم يحسمه غيرك من قبل ..من البرتغاليين إلى الروس والبريطانيين… ومع ذلك ذهبوا مدحورين ملعونين وظلت #سقطرى يمنية شامخة، وستذهبون أنتم أذلاء صاغرين، ولو كنتم رجالا فلتحسموا مصير الثلاث الجزر التي تحتلها #ايران.

والذي حسم هو معرفتنا كيمنيين بقبحكم وعدوانيتكم واحتلالكم وهمجيتكم. — عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) May 5, 2018

وكانت قوة إماراتية، قد انتشرت مساء الأربعاء، بشكل مفاجئ، في مطار محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، وذلك فور وصولها على متن ثلاث طائرات، بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في المحافظة، الأمر الذي فجر أزمة لم تشهدها العلاقة بين أبو ظبي والحكومة الشرعية من قبل.

وقالت مصادر إن قرابة 100 جندي وصلوا إلى مطار سقطرى على متن ثلاث طائرات، ترافقهم آليات عسكرية، وفور وصولهم انتشروا في المطار، وذلك بعد طردهم قوات أمن المطار المنتسبة إلى اللواء الأول مشاة بحري.

وأوضحت المصادر أن وصول القوة جاء بشكل مفاجئ، ومن دون تنسيق مع الحكومة الموجودة في المحافظة، أو ترتيب مع السلطات المحلية.

وتهيمن دولة الإمارات على جزيرة سقطرى، منذ قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد تدخلها تحت لافتة العمل الإنساني، قبل أن تبسط نفوذها على مختلف القطاعات، بما فيها الأمن والخدمات.

وكان ناشطون من أبناء سقطرى قد وجّهوا في وقت سابق رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تتضمّن تجاوزات الإمارات في المحافظة، مطالبين الرئاسة والحكومة الشرعية بوضع حد لها.