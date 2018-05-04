سخرت الشيخة القطرية بشدة من الأنباء التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز وأكدتها وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة أرسلت جنودا وبطلب من ولي العهد للعمل على حماية حدود المملكة في حربه مع .

 

وقالت” آل ثاني” في تدوينات ساخرة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الخبر:” قال سيادة قال.. وهو مجمع الأمم المتحدة يحمون حدوده”.

وأضافت في تغريدة أخرى:” حزم؟ عزم؟ طيب سيادة؟ خلاص …؟ مافي؟”.

وتابعت “آل ثاني” سخريتها قائلة:” عطنا ١ سيادة اكسترا حزم اكسترا عزم”.

يشار إلى أن في الوقت الذي لا زال السعوديون وذبابهم الإلكتروني يعايرون قطر بتوقيعها اتفاقية عسكرية مع تركيا وإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها،كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لطلب قوات خاصة أمريكية للقتال في اليمن.

 

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن قوات أطلقت عليها اسم قوات “القبعات الخضراء” ساعدت الجيش السعودي بصورة سرية في حربه مع “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن.

 

وأوضحت الصحيفة أنه “رغم أنه لسنوات، سعى الجيش الأمريكي، للابتعاد عن الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، حيث تتقاتل قوات التحالف التي تقودها مع الحوثيين، الذين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة، لكن هذا يبدو أنه تغير”.

 

وتابعت “منذ أواخر العام الماضي، بدأ فريق من وحدات القبعات الخضراء مهاما سرية على حدود السعودية مع اليمن، فيما يبدو أنه تصعيد للحروب السرية الأمريكية”.

 

وأشارت إلى أن وحدات “القبعات الخضراء” وحدات تابعة للكوماندوز الأمريكي، مسؤولة عن تنفيذ مهام خاصة جدا، خلف خطوط العدو.

 

وترتكز مهمة تلك القوات، وفقا لـ”نيويورك تايمز” على مساعدة في تحديد مواقع وتدمير مخابئ الصواريخ الباليستية ومناطق إطلاق تلك الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمة الرياض ومدن سعودية أخرى.