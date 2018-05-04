سخرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني بشدة من الأنباء التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز وأكدتها وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة أرسلت جنودا وبطلب من ولي العهد محمد بن سلمان للعمل على حماية حدود المملكة في حربه مع الحوثيين.

وقالت” آل ثاني” في تدوينات ساخرة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الخبر:” قال سيادة قال.. وهو مجمع الأمم المتحدة يحمون حدوده”.

قال سيادة قال 😅

وهو مجمع الأمم المتحدة يحمون حدوده😅 pic.twitter.com/EAuPkx7CqR — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٣ مايو ٢٠١٨

وأضافت في تغريدة أخرى:” حزم؟ عزم؟ طيب سيادة؟ خلاص …؟ مافي؟”.

حزم؟

عزم؟

طيب سيادة؟

خلاص …؟ مافي؟ pic.twitter.com/vdWLJGKGFf — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٣ مايو ٢٠١٨

وتابعت “آل ثاني” سخريتها قائلة:” عطنا ١ سيادة اكسترا حزم اكسترا عزم”.

عطنا ١ سيادة

اكسترا حزم اكسترا عزم 😅 pic.twitter.com/nK0m07M6xf — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٣ مايو ٢٠١٨

يشار إلى أن في الوقت الذي لا زال السعوديون وذبابهم الإلكتروني يعايرون قطر بتوقيعها اتفاقية عسكرية مع تركيا وإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها،كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لطلب قوات خاصة أمريكية للقتال في اليمن.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن قوات أطلقت عليها اسم قوات “القبعات الخضراء” ساعدت الجيش السعودي بصورة سرية في حربه مع “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أنه “رغم أنه لسنوات، سعى الجيش الأمريكي، للابتعاد عن الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، حيث تتقاتل قوات التحالف التي تقودها السعودية مع الحوثيين، الذين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة، لكن هذا يبدو أنه تغير”.

وتابعت “منذ أواخر العام الماضي، بدأ فريق من وحدات القبعات الخضراء مهاما سرية على حدود السعودية مع اليمن، فيما يبدو أنه تصعيد للحروب السرية الأمريكية”.

وأشارت إلى أن وحدات “القبعات الخضراء” وحدات تابعة للكوماندوز الأمريكي، مسؤولة عن تنفيذ مهام خاصة جدا، خلف خطوط العدو.

وترتكز مهمة تلك القوات، وفقا لـ”نيويورك تايمز” على مساعدة القوات الأمريكية في تحديد مواقع وتدمير مخابئ الصواريخ الباليستية ومناطق إطلاق تلك الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمة الرياض ومدن سعودية أخرى.