نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها في “انستغرام” مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تسير في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، حافية القدمين، و بـ”روب الإستحمام”، وقالت إنها تعرضت للسرقة.

وعلّقت “مايا” على الفيديو، قائلة: “قد ما نقّوا عل الشوز سرقولي ياه”.

ودائماً ما تثير مايا دياب الجدل، بسبب إطلالتها المثيرة، سواء فيما يتعلق بحياتها الشخصية، أو حضورها للمناسبات الفنية.

وتحضر مايا دياب حاليا لأغنية جديدة بعنوان “بعدو”، وهي كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.

وستطلق مايا دياب الأغنية مع بداية الصيف من إنتاجها.