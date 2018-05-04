نشر مسؤول الدبلوماسية الرقمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية جوناتان جونين صورة للفريق الإماراتي المشارك في رالي “جيرو دي ايطاليا” الذي تستضيفه اسرائيل بمناسبة احتفالاتها بالذكرى الـ70 لاحتلال فلسطين.

وقال “جونين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الصورة:” فريق الامارات في القدس. تشارك الكثير من الفرق العالمية للدراجات اليوم في سباق “جيرو دي إيطاليا” الذي تحتضنه إسرائيل. وعلى رأس هذه الفرق فريق الامارات والذي يضم عدد من نجوم العالم في هذه اللعبة الرائعة … مثل الإيطالي فابيو والكولومبي دارون..حظ سعيد للمشاركين اليوم”.

فريق الامارات في القدس. تشارك الكثير من الفرق العالمية للدراجات اليوم في سباق “جيرو دي إيطاليا” الذي تحتضنه إسرائيل. وعلى رأس هذه الفرق فريق الامارات والذي يضم عدد من نجوم العالم في هذه اللعبة الرائعة … مثل الإيطالي فابيو والكولومبي دارون..حظ سعيد للمشاركين اليوم pic.twitter.com/7RJDqWdCho — يوناتان جونين Yonatan Gonen (@GonenYonatan) ٤ مايو ٢٠١٨

ووفقا للصورة المنشورة فقد ظهر أعضاء الفريق الإماراتي وبكل وقاحة مبتسمين وفرحين بما يقومون به من رقص على دماء الشهداء الذي سقطوا في سبيل تحرير فلسطين من الاحتلال.

كما تداول ناشطون على موقع تويتر لقطة فيديو للفريق الإماراتي خلال السباق في شوارع القدس المحتلة خلال حديث عدد من الإسرائيليين معه.

شيء مخزٍ وفاضح هذا الذي يحدث.. أن تصل الأمور لدرجة مشاركة بعض الناس باسم #الإمارات في سباقات دراجاتٍ وسياراتٍ تقيمها بلدية #القدس الصهيونية احتفالاً بالنكبة واحتلالِ #فلسطين أمرٌ مخزٍ ووقحٌ، ويستدعي مواقفَ أقلُّها بصقةٌ في وجوه هؤلاء!!

ما هذا؟!

pic.twitter.com/rghNsvYHh7 — Dr. Abdallah Marouf (@AbdallahMarouf) ٤ مايو ٢٠١٨

وشارك فريق الإمارات بكل تجهيزاته في السابق وتابعت المتسابقين سيارات خاصة لحمل معداتهم تحمل اسم الإمارات على طول مسار السباق.

وللمرة الأولى في تاريخ السباق تقام فعالياته خارج أوروبا بنسخة 101 ومن المقرر أن تشارك البحرين أيضا إلى جانب الإمارات في السباق.