شن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني “يحيى رحيم صفوي” هجوما عنيفا على السعودية وولي العهد محمد بن سلمان بعد تصريحاته الأخيرة المهاجمة لإيران.

وقال “ظريف” في كلمة له بجامعة أمير كبير في طهران متحدثا عن الأزمة الخليجية، إن السعودية لم تتغلب على قطر رغم الحصار المفروض عليها منذ عام، قائلا: “وقد استطاعت قطر أن تُركع السعودية”.

وأضاف أن ذلك حدث لأن عناصر القوة وآليات الحصول عليها تغيرت، فإلى جانب القوة الخشنة المتمثلة بالقوتين العسكرية والاقتصادية، أصبحت هناك قوة ناعمة تتمثل بمشروعية الحكومة واكتساب شرعيتها من الشعب فضلا عن حملها لرسالة ومبادئ تجذب القلوب والعقول، حسب تعبيره.

وفي سياق آخر، هاجم كبير المستشارين العسكريين للمرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي السعودية واعتبر أنها لا تقوى على تهديد بلاده في إشارة إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة بشأن إيران، قائلا إن السعودية ليست لديها القدرة لكي تشكل تهديدا لإيران.

وأضاف “صفوي” أنه لو كانت السعودية تمتلك القدرة العسكرية الكافية لاستطاعت الانتصار على الحوثيين في اليمن، مشيرا إلى أنها انهزمت بعد 3 سنوات من الخراب في هذا البلد رغم أن الحرب لم تكن متكافئة بين الرياض والحوثيين.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد صرح أول أمس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحرض السعودية لتعميق الأزمة الإقليمية ودفع المسلمين لمحاربة المسلمين، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد “مايك بومبيو” للسعودية، حيث قال للملك سلمان بن عبدالعزيز إن واشنطن قلقة بشدة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والخبيثة.