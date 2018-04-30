في مشهدٍ صادم، تعرّضت فتاة في سنّ المراهقة لاعتداء جنسي جماعي، من قِبَل 8 شبان، في وضح النهار، بعدما هاجموها ومزّقوا ملابسها، في جيهان آباد بولاية بيهار ، شمال شرق الهند.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو، صوّره أحد المُعتدين، يظهرون فيه وهم يضحكون بينما يمزقون ملابس الفتاة ويتحرشون بها، فيما كانت هي تصرخ مرعوبةً وتحاول منعهم من تمزيق ملابسها.

وتم القبض على ستة شبان على صلة بالاعتداء الجنسي على الفتاة.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن ثلاثة من المقبوض عليهم يبلغون من العمر (18 عامًا)، وواحد منهم (16 عاماً)، وواحد عمره (14 عاماً).

وقالت الشرطة إنها تواصل البحث عن المهاجمين المتبقيين، وتقوم بتقديم المشورة والدعم للضحية وعائلتها.