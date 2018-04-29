شهدت منطقة أهرامات الجيزة بمصر اليوم، الأحد، حريق ضخم بأعظم مشروع أثري تشهده البلاد حاليا بـ”المتحف المصري الكبير”، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ20 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق الذي شب في سقالات وأخشاب الإنشاء.

حريق فى المتحف المصري الجديد بالهرم ! pic.twitter.com/yWdaoiqTW2 — Mahmoud Eltonsy (@Mahmoud_Eltonsy) April 29, 2018

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أكدت مصادر مسئولة داخل المتحف المصري الكبير، أن الحريق اندلع فى 10 أعمدة حديدية “السقالات” الخاصة بالعمال للصعود عليها لاستكمال الأعمال الإنشائية للمبنى، حيث تم إخلاء الموقع بالكامل من العاملين، لتجهيز الموقع للإدارة العامة للحماية المدنية.

وأشارت المصادر، إلى أن اندلاع الحرائق كان بالقطع الحديدية الموجودة خارج مبنى “الكونفرس” بالكامل، وفور مشاهدة الحريق تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة الجيزة.

وانتدبت نيابة جنوب الجيزة، المعمل الجنائي، لفحص أثار الحريق وحصر حجم الخسائر، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير رجال الحماية المدنية الذين تولوا عملية السيطرة على النيران.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تصاعد ألسنة اللهب من المبنى قيد الإنشاء.