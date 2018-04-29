أكد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة بأن الإمارات تنتمي طبيعيا لسلطنة عمان.
وقال “العذبة” خلال مشاركته في برنامج “الحقيقة” المذاع على “تلفزيون قطر”، إن “الامتداد الديموغرافي لأبو ظبي تنتمي طبيعيا لسلطنة عمان قبائليا واجتماعيا”.
وأوضح “العذبة” أن أبو ظبي لا علاقة لها بالمنطقة الشرقية، وأن علاقتها بقطر “بشكل طفيف”، بلا أن يكون لها امتداد في “نجد” او غيرها، وبالتالي امتدادها الطبيعي لسلطنة عمان تقافيا ولهجة..إلخ.
وأكد “العذبة” على أن مواطني إمارة أبو ظبي استغلوا بسبب ما يقوم به محمد بن زايد من سياسة “متهورة ورعناء” ليقدموا أنفسهم في الخارج بأنهم عمانيين.
وشدد “العذبة” أن الإمارات بعد ان كانت مصدرا للأخبار الإيجابية أصبحت اليوم مصدرا للأخبار السلبية، وبالتالي أصبح المواطن الإماراتي يتجنب المضايقات فيقول “أنا عماني”، مشددا بأن السبب من وراء ذلك هو سياسات محمد بن زايد “الإسكندر المقدوني في أبو ظبي”.
عبدالله بن حمد القروي العذبة: تمتد #إمارة_أبوظبي طبيعيا إلى #سلطنة_عُمان ولا يوجد لها امتداد بالمنطقة الشرقية ولا علاقة لها مع #نجد، ولها ارتباط طفيف بـ #قطر، ولهذا صار مواطنو الإمارات بالخارج يقولون أنهم من عمان بسبب سياسات محمد زايد @MohamedBinZayed الإسكندر المقدوني في #أبوظبي pic.twitter.com/Ii3bIMHQsQ
— عبدالله بن حمد العذبة – #قطر🇶🇦 (@A_AlAthbah) April 28, 2018
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